Google Maps, addio alla funzione più utilizzata: come cambia l’app

A seguito di alcune difficoltà che presenta Google Maps ai suoi utenti, la mappa di Google ha scelto di dire addio ad una sua funzione.

Siamo in un’era dove la tecnologia ha fatto grandi passi per semplificare la vita di tutti, ampliando i suoi orizzonti verso servizi che fino a qualche anno fa erano solo un pensiero astratto. Google in tutto questo ha dato il suo grande contributo, diventando un punto di riferimento per milioni, se non miliardi di utenti. Il servizio Google Maps è indubbiamente un pilastro della società, poiché permette di raggiungere una meta con il minimo sforzo, indicando il tragitto, nonché diverse informazioni rilevanti per un viaggio ottimale.

Vista l’importanza di questo strumento, i programmatori provvedono ad ogni eventuale problematica, nonché all’implementazione di servizi utili per migliorare l’esperienza utente. Ad oggi però, qualcosa sta per cambiare e questa possibilità è stata annunciata alla fine del 2023 all’interno della stessa app. Quella che pareva a tutti gli effetti un’avvisaglia, ora trova finalmente conferma: in questo mese (o nei prossimi), l’opzione all’interno di Google Maps verrà disattivata ufficialmente.

La fine della modalità alla guida di Maps: l’annuncio ufficiale di Google

La disattivazione imminente della modalità alla guida di Google Maps, annunciata tramite un banner sulla schermata iniziale dell’app, ha generato sin da subito diverse riflessioni sulla sua efficacia e sull’utilizzo da parte degli automobilisti. Come molti sapranno, questa modalità, progettata per migliorare la sicurezza stradale durante la navigazione, si attivava automaticamente durante l’uso dell’app di navigazione di Google Maps.

È stato annunciato che la modalità di guida di Google Assistant verrà disattivata ipoteticamente a febbraio, o comunque entro la fine dell’anno. La funzione in questione, concepita come alternativa a Android Auto sui dispositivi mobili, ha una certa importanza poiché fornisce un accesso rapido all’assistente, a Google Maps e alle funzioni multimediali durante la navigazione.

La chiusura della modalità di guida sembra essere parte degli sforzi di Google per ridurre l’interazione visiva con lo schermo del cellulare durante la guida, mettendo maggiormente in risalto l’uso di comandi vocali per migliorare la sicurezza stradale. Nonostante la comodità della modalità di guida, sembra che Google stia puntando maggiormente sui comandi vocali per ridurre le distrazioni durante la guida. Tuttavia, è importante notare che non tutti sono entusiasti dell’uso degli assistenti vocali, e alcuni potrebbero preferire un interazione visiva con lo schermo del cellulare.

Al momento, non sono disponibili dettagli sulla funzionalità che sostituirà la modalità di guida, ma si ipotizza l’implementazione di comandi vocali migliorati. Resta da vedere come gli utenti accoglieranno questa transizione e se la nuova modalità sarà altrettanto efficace e conveniente.