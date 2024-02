Dove Cameron, chi è la nuova fidanzata di Damiano David: bellissima, star mondiale e seguitissima sui social

Notizia bomba per Damiano David. La voce dei Maneskin ha una nuova fiamma, ma nessuno si aspettava fosse una persona così famosa.

Tutti conoscono e amano i Maneskin, ma da sempre sappiamo veramente poco sulla loro vita privata. Sappiamo per certo, anche grazie alle conferme dei membri della band, che non ci sono mai state relazioni tra loro.

Nonostante questo però ognuno di loro ha avuto moltissime relazioni che sono sempre rimaste molto nascoste agli occhi dei paparazzi. Tra tutti loro però c’è un membro della band che ha sempre voluto mantenere i suoi rapporti amorosi molto segreti e questa persona è proprio Damian David.

Nuova relazione per Damian David: chi è la fidanzata super famosa

Sappiamo che per le star la privacy è una delle cose più importanti, ma sembra che per Damiano David stavolta la cosa sia diversa.

Tutti sanno che in passato il cantante ha sempre preferito tenere nascoste le dinamiche del rapporto con la sua compagna Giorgia Soleri, sia per rispetto della propria privacy sia per volontà della ragazza. Però da quando si è lasciato e ha iniziato una nuova relazione con un’altra donna non ha potuto tenere segreta la sua identità.

La nuova fidanzata di Damiano David infatti non è nessun altro se non Dove Cameron, la star di Disney Channel. Dove Cameron, il cui vero nome è Chloe Celeste Hosterman, è nata nel 1996 a Bainbridge Island, a Washington. L’attrice ha 3 anni in più del frontman dei Maneskin Damiano David. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata abbastanza presto. Nel 2012 infatti la giovane è diventata un volto della serie Disney Channel intitolata Liv e Maddie, interpretando una delle Gemelle Rooney.

Grazie a questo importantissimo ruolo, la giovane attrice ha vinto un notevole premio, il Daytime Emmy Awards come “miglior interprete nella programmazione dei bambini”. Negli anni successivi ha poi interpretato Kayla Morgan nel film Cloud 9 e Mal, figlia di Malefica, nella saga Disney Descendants. Nella sua carriera però, oltre ai moltissimi film e serie targati Disney, ci sono stati anche altri ruoli. Tra questi ricordiamo le serie The Mentalist, Shameless e Agents of Shields.

Nel corso degli anni si è buttata anche nel mondo della musica e ha avuto successo anche in quello. La Cameron infatti nel 2020 ha fatto uscire il suo brano “We Belong” che è entrato a far parte della colonna sonora del film After 2. La cantante ha poi fatto uscire un altro brano,”Boyfriend“. Questo è diventato viralissimo su TikTok e ha permesso alla cantante di raggiungere la top Ten di Spotify nel Regno Unito.

Dal punto di vista sentimentale l’attrice ha avuto poche relazioni, per lo più personaggi famosi e colleghi di lavoro. Ha infatti intrattenuto una relazione con Ryan McCartan, conosciuto sul set di Liv e Maddie e Thomas Doherty, conosciuto sul set di Descendants. Dal novembre del 2023 però Dove Cameron fa coppia fissa con il frontman dei Maneskin, che però a differenza dei precedenti fidanzati, non ha conosciuto sul set.