Vuoi essere felice nella vita? Ecco le 3 cose che devi assolutamente iniziare a fare

Se vuoi essere felice nella tua vita, devi fare assolutamente queste 3 cose: ecco da dove cominciare

La nostra vita è sempre così incredibilmente frenetica: lo stress dei traguardi personali e lavorativi, oltre le emozioni dettate dai sentimenti e dai rapporti con le altre persone, sono indubbiamente delle cause che portano effetti più o meno visibili su noi stessi e sul nostro corpo. Nessuno ha la formula magica per essere felici, ma l’infelicità è spesso creata da condizioni che generiamo noi.

Sarebbe meraviglioso se la felicità ci venisse donata, e invece va conquistata con tenacia, perseveranza e anche astuzia. Ma ciò non vuol dire che non si possano seguire delle guide, una sorta di trucchetti che possono aiutarci a concentrarci su quello che conta davvero, ed affrontare la vita a testa alta. Ecco perché ci sono queste 3 cose che devi iniziare a fare assolutamente, se vuoi essere felice nella vita.

Essere felici nella vita: da dove cominciare?

Purtroppo la felicità non è sempre a portata di mano: ci sono eventi che segnano una vita, delle emozioni che ci portiamo dietro, ma spesso sono anche i nostri atteggiamenti che vanno a contaminare il nostro umore. Umore che poi incide negativamente anche sul corpo, che inevitabilmente tende a somatizzare le nostre sofferenze. Mal di testa, insonnia, mal di pancia, nervosismo e quant’altro, possono essere facilmente generati da questo cattivo umore perpetuo.

Bisogna quindi iniziare una vera e propria terapia con sé stessi, in quanto noi e soltanto noi conosciamo a fondo le nostre emozioni, il modo di agire e di pensare, e siamo soltanto noi che possiamo dare una vera e propria scossa. Basta quindi prendere 3 punti fondamentali, e tenerli da monito per trovare lo spunto per essere felici. Ecco quali sono.

Ecco i 3 punti da tenere a mente

Innanzitutto, autocontrollo: quando siamo in stress e ansia, la nostra respirazione inizia a diventare molto più intensa, restringendo la cassa toracica dandoci una sensazione di soffocamento. Controllatevi: respirate con calma, profondamente, e dominate le vostre sensazioni ed emozioni. Ponete una mano sotto l’ombelico e ascoltate sotto la mano la vostra respirazione cambiare: tornerete ad essere incredibilmente lucidi. Inoltre, come secondo punto, fate molta attenzione sui vostri pensieri. Anche se magari siete in un momento di spensieratezza, può capitare di fare pensieri negativi che disturbano il vostro umore.

Questo è un atteggiamento autodistruttivo che va tenuto a bada: non permettete a questi pensieri di permeare nella vostra mente e cancellare il vostro buon stato d’animo. Infine, visualizzate belle cose nella vostra mente: scientificamente, il rilascio di serotonina data dal rilassamento e benessere, vi aiuterà a stare meglio. Per dirlo alla Peter Pan, prendete il vostro pensiero felice e concentratevi: in questo modo vi sentirete davvero volare.