Uomini e Donne, scatta l’ultimatum: cosa non devono più fare le corteggiatrici

Arriva l’ultimatum a Uomini e Donne per le corteggiatrici, non dovranno più fare questa cosa: la richiesta è chiarissima.

Dal lunedì al venerdì, durante la messa in onda, gli spettatori di Canale 5 continuano a seguire con la massima attenzione gli sviluppi delle frequentazioni di Uomini e Donne, col programma di Maria De Filippi come al solito campione d’ascolti nella fascia oraria del primo pomeriggio.

Tante sono le dinamiche ancora aperte e i colpi di scena che il pubblico potrà vedere in studio nelle varie puntate: al momento, Barbara ha interrotto la sua conoscenza con Orfeo, come tra l’altro già in molti sospettavano date le scorse puntate, mentre il rapporto tra Mario (che ha portato dei fiori in studio) e Ida continua ancora a regalare sorprese.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, è arrivata una richiesta diretta alle corteggiatrici, che a quanto pare non dovranno più fare qualcosa che, negli scorsi mesi, hanno invece fatto. Ecco di cosa si tratta, la tensione è sempre altissima e il momento decisivo sta ormai arrivando.

Uomini e Donne, stretta per le corteggiatrici: vengono chiaramente invitate a non farlo più

Una delle situazioni più attese di queste settimane è sicuramente la scelta di Brando, unico tronista rimasto ancora in studio da settembre; ormai manca davvero poco, ma la richiesta del tronista alle sue corteggiatrici è chiara e, a questo punto, dovrà essere ascoltata sia da Beatriz che da Raffaella.

“Mi sembra di aver fatto il massimo che potevo fare […] mi piacerebbe arrivare ad una scelta consapevole, voluta” spiega Brando alle sue due corteggiatrici, chiedendo ad entrambe di non abbandonare più lo studio. Quello che vorrebbe fare il tronista è portare avanti i due percorsi fino alla scelta che, anche dalle sue parole, sta per arrivare. Nel suo intervento in risposta alle parole di Brando, Raffaella (quasi in lacrime) si è detta ferita nell’aver visto una mancanza di premura nei suoi confronti, e non è mancato successivamente un diverbio con Beatriz.

La richiesta del tronista è comunque chiarissima e tutto il pubblico si prepara al grande momento della scelta: alla fine, Brando uscirà dal programma con Raffaella o con Beatriz? Il riavvicinamento a quest’ultima, dopo mesi difficili, potrebbe aver spostato nuovamente l’ago della bilancia, anche se difficilmente ci si può sbilanciare su chi davvero preferisca il tronista al momento.