Sanremo 2024, lite tra cantanti: retroscena agghiacciante, volano parole forti

I Big in gara e quella lite prima di Sanremo, cosa è accaduto realmente tra il cantante e il duetto: la verità nascosta al pubblico.

A poche ore dall’inizio della kermesse sanremese, la tensione si era fatta sempre più intensa, come il subbuglio di emozione che pervade chi solca il palco per la prima volta, ma anche chi non è nuovo all’Ariston. C’è fermento e in questi attimi non resta altro che concentrarsi per le prossime esibizioni.

Tra le varie preparazioni, pare anche che le interviste non manchino di certo, tanto che alcuni artisti hanno avuto modo di raccontarsi, descrivere aspettative, nonché il percorso che li ha portati sin lì. In questa occasione vediamo anche i Santi Francesi e Irama, coloro che hanno partecipato alla stessa edizione di Amici, e che a distanza di anni, calcheranno il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2024. La band, a seguito di un’intervista a SuperGuidaTV, ha avuto modo di svelare un retroscena sull’ex compagno della scuola di Amici.

Santi Francesi e Irama prima di Sanremo 2024: “mai detto così tante parolacce”

Condividere un’esperienza come quella di Amici è un passaggio che, volente o nolente, segna il percorso di tutti gli artisti. Tra dolci ricordi e indimenticabili emozioni, Alessandro e Mario hanno ricordato la lite con Irama. “Irama lo abbiamo conosciuto ad Amici e in realtà siamo andati subito d’accordo. Poi c’è stato un pomeriggio in cui abbiamo sbroccato”.

“Ricordo ancora con tenerezza gli autori che dovettero montare quello che era accaduto anche perché non penso di aver mai detto così tante parolacce”. Un litigio che in realtà durò una sola mezz’ora, seppur intensa. Come spiegano gli stessi, l’inesperienza, nonché la tenera età, ha reso semplice questo crollo da parte di tutti. Un’esperienza, questa, che loro raccontano come una sorta di insegnamento televisivo.

Dopo il litigio, in occasione di Sanremo Giovani, il duo e Irama si sono subito stretti la mano. Appena conclusa l’esperienza nel talent show, l’artista ha addirittura contattato il duetto per un’inaspettata proposta: aprire uno dei concerti del suo tour. Questa esperienza ha insegnato ai Santi Francesi e Irama che, nel mondo della musica e dello spettacolo, le relazioni possono evolversi e trasformarsi in modo sorprendente. Guardando indietro, entrambe le parti possono affermare che quel periodo di tensione ha contribuito a plasmare il loro percorso artistico e a rafforzare la loro determinazione nel perseguire le loro passioni. Ad oggi però, un solo obiettivo: conquistare il palco dell’Ariston.