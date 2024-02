3500 persone presto non avranno problemi con il mutuo

Molto presto 3500 persone non avranno più problemi con il mutuo. La notizia entusiasma molte persone: ecco di che cosa si tratta.

Ottenere un mutuo per l’immobile non è facile, soprattutto negli ultimi anni: i prezzi delle case e quelli accessori sono alle stelle e le banche vogliono maggiori garanzie prima di attivare il finanziamento. Per alcune persone però le cose potrebbero cambiare molto presto.

Per i cittadini che sono alla ricerca di una posizione economica stabile tale da poter richiedere un mutuo in banca con estrema tranquillità saranno felici di scoprire che è stato indetto un nuovo concorso dedicato a 3.580 posti. Un bando rivolto a coloro che hanno intenzione di continuare la carriera nelle Forze Armate, visto che possono inoltrare la domanda i VFP4, ovvero i volontari in ferma prefissata di quattro anni.

Concorso perle Forze Armate: come funziona

I posti del concorso riguardano le Forze Armante, in particolare 1.220 sono riservati nell’Esercito, 1.554 posti sono nella Marina Militare e 786 sono riservati nell’Aeronautica Militare. Le domande possono essere inviate entro un mese, precisamente dal 2 febbraio al 2 marzo 2024 secondo le modalità previste dal bando pubblicato sul sito ufficiale del Ministero.

Per poter partecipare al concorso bisogna avere alcuni requisiti generici come la cittadinanza italiana, il godimenti dei diritti politici e civili, l’età compresa tra i 18 e i 30 anni, il diploma di scuola superiore, idoneità fisica e psichica, esito negativo delle analisi per l’abuso di sostanza e alcool. È necessario anche non essere stati destituiti o licenziati dalle forze armate o nel settore pubblico, così come non aver avuto confanne o imputazioni per delitti non colposi.

A questi requisiti ci sono anche i requisiti specifici necessari per accedere al concorso per il ruolo di elettricista e idraulico infrastrutturale, meccanico di mezzi e piattaforme, muratore, fabbro, falegname, esploratore e artigliere equestre. Per presentare la domanda bisogna iscriversi al Portale online dei concorsi del Ministero della Difesa usando le credenziali SPID, CIE e CNS.

La prima prova del concorso è quella a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale; questa sarà effettuata in un’unica sessione interforze, attraverso un quiz composto da 100 domande a risposta multipla. Coloro che superano il quiz potranno passare agli accertamenti fisico psico attitudinali e agli accertamenti diagnostici. Pera vere le informazioni più dettagliate il consiglio è quello di consultare il bando.