Sanremo 2024, parte male l’avventura per Il Tre: cos’è successo per strada – Video

L’avventura per Il Tre a Sanremo 2024 non è iniziata affatto nel migliore dei modi. Ciò che gli è avvenuto in strada non vorrebbe riviverlo in futuro

Carisma, talento e simpatia di certo non mancano al rapper romano, visto che spesso ha allietato i suoi fan con dei siparietti niente male sui social media. Anche durante la partecipazione a Sanremo 2024, infatti, non si è fatto attendere dai suoi follower e ha deciso di girare un video per strada che, però, gli ha fatto iniziare l’evento nel peggiore dei modi.

In particolare, Il Tre, nome d’arte di Guido Luigi Senia, mentre si trovava al di fuori del parco dell’Ariston ha deciso di iniziare a riprendere con il proprio smartphone dei momenti trascorsi durante la giornata. Il ragazzo, classe 1997, ha fatto un incontro che non verrà dimenticato a lungo da parte sua, anche perché non si sarebbe mai potuto aspettare ciò che l’uomo gli ha detto.

Il Tre è molto noto specialmente fra i più giovani (vista anche la sua età), specie grazie a dei singoli che stanno riscuotendo un buon successo sul web. Si è presentato sul palco di Sanremo con il brano Fragili, puntando sul contrasto della forza dirompente che le note della sua canzone emanavano, con la fragilità umana di fronte a determinate situazioni sentimentali. Il suo genere è hip hop, pop e rap, ossia categorie non proprio di successo sul palco dell’Ariston, ma la sua canzone sembra essere piaciuta a molti.

L’inganno della fama

Noto ai più giovani per la sua vittoria nella competizione musicale chiamata One Shot Game, grazie ai primi mixtape pubblicati nel 2015, Il Tre non sembra esser molto conosciuto, invece, da parte delle generazioni più grandi.

A testimoniarlo c’è anche un video che lui stesso ha girato al di fuori del teatro dell’Ariston, mentre passeggiava per la città di Sanremo. In quel contesto, infatti, ha incontrato un uomo e ha iniziato a intervistarlo per poter capire cosa ne pensasse sul suo conto.

L’uomo in questione, però, non lo ha riconosciuto affatto e l’ironia del momento ha portato tutti i protagonisti del video a divertirsi per un attimo. Bella Guido, il suo singolo di debutto e virale del 2018, non sembra esser arrivato nelle orecchie del signore, il quale imbarazzato ha chiamato la figlia per poter capire se almeno lei lo conoscesse. Attimi di svago e divertimento che, però, rendono chiaro al ragazzo che di strada da fare ce n’è ancora molta, ma partire con Fragili a Sanremo è stato sicuramente un buon trampolino di lancio.