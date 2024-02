Amadeus, sua moglie Giovanna Civitillo in una foto di tantissimi anni fa: ecco com’era

Amadeus è l’uomo del momento ma ricordi come era sua moglie Giovanna Civitillo qualche anno fa? Vediamo insieme una foto di lei da giovane

C’era grande attesa per il Festival di Sanremo 2024, l’ultimo come presentatore e direttore artistico di Amadeus. Il conduttore ha fatto registrare durante la prima serata un boom di ascolti con una puntata che è finita oltre le due di notte e ha visto esibirsi trenta big. In prima fila, seduta tra il pubblico, non poteva mancare sua moglie Giovanna Civitillo e loro figlio Josè. Ma chi è la donna che accompagna ovunque Amadeus e realizza per lui anche alcuni filmati sui social?

Giovanna Civitillo è una showgirl, ballerina e conduttrice tv che nasce a Vico Equense nel 1977. Sin da piccola la sua passione è la danza e partecipa, vincendo, a vari concorsi nazionali e internazionali. Nel 1996 arriva per lei l’approdo in tv con alcuni programmi in Rai e Mediaset dove fa parte del corpo di ballo, da ‘Fantastica italiana‘ a ‘Carràmba! Che sorpresa‘, passando per ‘Beato tra le donne‘ e ‘Domenica in‘. La svolta arriva quando nel 2002 viene scelta nel ruolo di ballerina e valletta per il gioco L’eredità allora condotto da Amadeus. Qui incanta il pubblico da casa con un balletto in cui dà la scossa.

Giovanna Civitillo, com’era qualche anno fa

Grazie alla trasmissione, scocca l’amore tra la ballerina e il conduttore. Successivamente sbarca a Mediaset dove è uno dei personaggi del salottino di ‘Avanti un Altro‘ proprio in qualità di “Giovanna, la moglie di Amadeus”. Nel 2020, è l’inviata per ‘La vita in diretta‘ del Festival di Sanremo e l’anno dopo conduce il Primafestival insieme a Giovanni Vernia e Valeria Graci. Sentimentalmente è legata dal 2003 con il conduttore e nel 2009 si sono sposati con rito civile. I due hanno anche un figlio che si chiama Josè Alberto.

Bella, sensuale e simpatica, sui social Giovanna Civitillo ha voluto postare una foto che la ritrae da giovane. Si tratta di uno scatto in cui compare accanto alla cantante Romina Power. La ballerina allora aveva 24 anni e faceva parte del corpo di ballo di un programma in Rai. La foto è stata condivisa sul suo profilo Instagram che vanta circa 695 mila follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo (@giovanna_civitillo)

Accanto allo scatto, in cui è raffigurata da giovane con i capelli mori che le arrivano sulle spalle, la showgirl ha scritto: “Che bel ricordo”. Passano gli anni ma la showgirl rimane in perfetta forma.