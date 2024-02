Claudio Amendola torna con lei, l’annuncio spiazza tutto il pubblico italiano

Claudio Amendola ha deciso di tornare con lei, l’attore e regista ha preso un’importante decisione che ha fatto piacere ai suoi fan.

Claudio Amendola ha spiazzato tutti decidendo di tornare con lei, una decisione talmente inaspettata, quella dell’attore, che ha lasciato tutti di stucco. Ma la scelta è stata fatta e adesso non potrà tornare indietro.

Dopo un periodo di pausa ha deciso di ricominciare e mai scelta poteva essere più azzeccata. Amendola è un personaggio molto amato dal pubblico, per questo tutti si aspettavano di rivederli assieme.

Claudio Amendola ha deciso di riaverla, l’attore e regista ha rivoluto al suo fianco Antonia Liskova. Sono, infatti, iniziate le riprese della seconda stagione della fiction Il patriarca, in cui Amendola non solo è il protagonista ma è anche alla regia.

Con lui, secondo quanto riportato da Nuovo Tv ci sarà ancora Antonia Liskova. L’attrice interpreta la moglie di Nemo, il narcotrafficante pugliese a sua volta interpretato da Amendola. Dopo il successo della prima stagione, presto ci sarà il ciack di inizio per la seconda stagione che sarà girata tra il Lazio e la Puglia.

Gli ascolti hanno premiato Il patriarca, che ha ottenuto ottimi risultati. La stessa Liskova la primavera scorsa si era detta molto soddisfatta del risultato, spiegando che secondo lei è una serie dagli ingredienti vincenti. Sul set con Amendola e la Liskova ci saranno Neva Levoni, Giulia Bevilacqua, Giulia Schiavo, Primo Reggiani e Raniero Monaco di Lapio.

Sebbene ci sia stato un momento in cui sembrava che Il Patriarca 2 fosse stata annullata, adesso le riprese stanno per partire. Secondo quanto riportato dal sopracitato giornale le riprese dovrebbero durare in tutto venti settimane e le nuove sei puntate dovrebbero andare in onda in prima serata all’inizio del 2025. Dunque dovremo attenere ancora un po’ per scoprire cosa accadrà al famoso narcotrafficante.

Intanto, mentre gli attori sono già a lavoro, la ceo di Camiflm Camilla Nesbitt si è detta molto contenta di continuare la sua collaborazione con Claudio Amendola, che proprio con Il patriarca ha dimostrato che oltre a essere un valido attore è un ottimo regista. Anche la seconda stagione promette di essere ricca di colpi di scena ed emozioni, la saga familiare continuerà ad appassionare il pubblico proprio come ha fatto la prima stagione. I fan sono in attesa di conoscere le sorti del protagonista e degli altri personaggi.