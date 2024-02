Si allarga la famiglia di Che Dio ci aiuti! L’attrice è di recente diventata mamma per la prima volta. Ecco di chi si tratta.

Diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Che Dio ci aiuti, l’amatissima attrice ha pubblicato diversi scatti sui social grazie ai quali ha annunciato la nascita del figlio Enea.

Ormai in quasi tutte le abitazioni è presente un televisore. Si tratta di un mezzo di comunicazione molto apprezzato e diffuso, che consente di accedere in modo facile e veloce ai contenuti più disparati. Il tutto mentre restiamo comodamente sdraiati sul divano. Tanti i programmi tra cui poter scegliere, in grado di soddisfare i propri gusti personali.

A partire dai notiziari, passando per i game e reality show, fino ad arrivare alle serie televisive, in effetti, abbiamo l’imbarazzo della scelta. Proprio soffermandosi su quest’ultimo genere non possiamo non annoverare Che Dio ci aiuti. In grado di attirare puntualmente l’interesse di una grande fetta di pubblico, sono davvero in tanti ad essere curiosi di scoprire come evolvono le vicende che vedono coinvolti Suor Angela e gli altri protagonisti.

Che Dio ci aiuti, la famiglia si allarga, la star indiscussa mamma per la prima volta: è nato il piccolo Enea

Tra i personaggi più amati della serie troviamo Ginevra, che è cresciuta convinta del fatto che il suo destino fosse quello di diventare suora. In seguito, però, trova l’amore e decide di lasciare la vita ecclesiastica. A vestire i panni della novizia Ginevra è l’attrice Simonetta Columbu, che è diventata nota al grande pubblico proprio grazie alla sua partecipazione a Che Dio ci aiuti.

In grado di ammaliare i telespettatori con la sua bravura e bellezza, non stupisce che l’attrice sia molto seguita anche sui social. Proprio grazie a quest’ultimi Simonetta Columbu ha di recente reso noto di essere diventata mamma per la prima volta. Sul proprio account Instagram, infatti, ha pubblicato alcuni scatti del figlio Enea, con a corredo la seguente didascalia: “Benvenuto al mondo amore mio, amore nostro. Enea. Non è stato un parto semplice anzi, è stata un’esperienza molto dura ma appena ho preso te tra le mie braccia, appena il mio sguardo ha incrociato i tuoi occhi, ho capito il senso di ogni cosa“.

Ha quindi concluso: “Il senso della mia e nostra vita, sei tu. Tuoi per sempre, Mamma e Papà“. Un post che, ovviamente, non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione dei tanti fan che hanno colto l’occasione per riempire l’attrice di messaggi di affetto. Tanti anche gli auguri social da parte di diversi volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui quello di Elena Sofia Ricci che ha scritto: “Ma che meraviglia tesoro!!! Auguri a voi! Evviva Enea!”.