Michelle Hunziker ha deciso di darci un taglio. Il nuovo look prima del ritorno sul piccolo schermo non passa inosservato.

Tanti i commenti social di apprezzamento per la bellissima Michelle Hunziker che di recente ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli in grado di ammaliare i suoi fan e non solo.

La televisione è un mezzo di comunicazione molto amato sia dai grandi che dai piccini. Diversi sono i tipi di programmi proposti, in grado di assecondare i gusti di ogni fascia di età. A rendere tutto ciò possibile, ovviamente, sono i vari addetti ai lavori. A partire da coloro che operano nel dietro le quinte fino ad arrivare ai volti noti, sono davvero tante le persone che ogni giorno si mettono all’opera per proporre delle trasmissioni attraverso cui attirare l’attenzione del pubblico.

È proprio quest’ultimo, d’altronde, a decretare il successo o meno di un programma. Alcuni di questi nel corso degli anni finiscono nel dimenticatoio. Altri, invece, riescono ad entrare dritto nel cuore dei telespettatori, che non vedono l’ora di poter assistere alle nuove edizioni. Ne è un chiaro esempio Michelle Impossible & Friends, che a breve tornerà in onda sulle reti Mediaset, pronto a tenere incollate davanti allo schermo tantissime persone.

Michelle Hunziker ci dà un taglio, il nuovo look prima del ritorno in tv è incredibile

Ormai giunto alla sua terza edizione, al timone del programma troviamo ovviamente Michelle Hunziker. La nota conduttrice televisiva è senz’ombra di dubbio uno dei volti più apprezzati e seguiti del mondo dello spettacolo. Tanti, in effetti, sono i programmi a cui ha partecipato nel corso degli anni, riuscendo in questo modo a costruire una carriera ricca di soddisfazioni e all’insegna del successo.

Pronta a sorprendere i suoi fan con tantissime sorprese, Michelle Hunziker continua a prepararsi in vista delle nuove puntate di Michelle Impossible, con tanto di coreografie e prove. Ma non solo, è pronta ad ammaliare il suo pubblico anche con un nuovo look. Sui social, infatti, sta circolando un video che mostra la conduttrice assieme all’hair stylist Alessia Solidani, con tanto di didascalia: “Ultimi ritocchi al taglio…preparation for “Michelle Impossible””.

A quanto pare la conduttrice ha deciso di optare per un taglio di capelli corto che è stato particolarmente apprezzato dai suoi fan. Tanti, infatti, sono i commenti di apprezzamento da parte di quest’ultimi che non perdono mai l’occasione per mostrare il loro affetto e sostegno alla Hunziker.