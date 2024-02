Non è un vero tradimento! Per questi segni zodiacali il poliamore è un mantra di vita

Alcuni segni zodiacali sono aperti al poliamore, ovvero avere più partner insieme. Andiamo a scoprire insieme quali sono.

Non tutti riescono a condividere il proprio partner con altre persone, ovvero non riescono ad avere una predisposizione al poliamore. Altre, invece, potrebbero provare dei sentimenti o anche solo avere una relazione intima con più persone contemporaneamente.

Questo è il cosiddetto poliamore. Non tutti sanno che anche questa caratteristica è dovuta dall’influenza delle stelle e degli astri. Infatti, molte nostre scelte dipendono dai segni zodiacali. Alcuni di essi sono predisposti ad essere più aperti al poliamore. Non è facile condividere il proprio partner, ma alcuni affermano di avere un cuore molto grande in grado di ospitare più persone.

I tempi sono cambiati ed ora se ne parla sempre di più di questo tipo di relazione. Sei curioso di scoprire quali sono i segni che di tutto lo zodiaco fanno parte di questa classifica? Non ti resta che continuare a leggere questo articolo: di seguito troverai una piccola classifica, dove troverai tutti i segni che sono pronti ad amare in questo modo.

Segni zodiacali: ecco chi è pronto per il poliamore

I tempi stanno cambiando e se prima non se ne parlava tanto, adesso invece sembrerebbe proprio il contrario. Il poliamore è diventato realtà, anche se ancora non molti lo accettano. Ma andiamo a vedere quali sono i segni zodiacali che sono aperti a questo tipo di relazione. Il primo fra tutti è il Sagittario: le persone nate sotto questo segno sono molto aperte e amorevoli, condividono tutto della loro vita privata. Possono avere più relazioni insieme e dire ai propri partner quello che sta succedendo per lasciare libera scelta di accettare o meno. La sincerità prima di tutto per i nati sotto il segno del Sagittario!

Anche l’Acquario fa parte di questa classifica: le persone nate sotto questo segno si innamorano facilmente e si affezionano tanto ad ogni singola persona che incontrano. Per questo motivo non riescono ad avere una relazione con un solo partner. Anche per loro, in ogni caso, la sincerità viene prima di tutto.

Infine, a chiudere la classifica troviamo il segno del Leone: questo segno sembra fatto proprio per il poliamore. Le persone del leone hanno bisogno sempre di più, non sono portati per avere una relazione con un solo partner, dal momento che non è abbastanza per loro. Loro non hanno paura a mollare tutto quanto se si innamorano veramente.

E il vostro segno fa parte di questa classifica?