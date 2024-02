Come capire se il Rolex che ti hanno regalato (o venduto) è vero o falso: il metodo è virale in tutto il mondo

Rolex ecco come scoprire se si tratta di un modello vero o di una copia, quindi di un falso. Il metodo infallibile.

Esistono diversi tipi di falsi Rolex, alcuni più sofisticati di altri. È importante essere consapevoli dei dettagli per evitare di essere truffati. Può capitare infatti di imbattersi in rivenditori poco seri, soprattutto se non si acquista un Rolex da uno non autorizzato o da un orologiaio occasionale.

Anche un regalo può essere un falso, magari un tiro mancino di qualche amico burlone. Ma allora come individuare un modello fasullo, come riconoscere un falso da un autentico e prezioso Rolex? Questo è un orologio di lusso, sicuramente un oggetto che oltre ad avere un valore in termini economici, rappresenta una sorta di status symbol.

Il sistema per distinguere un Rolex vero da uno falso

Un metodo che letteralmente spopola sui social, TikTok e Istagram in particolare, è quello messo a punto da un noto orologiaio milanese: il cosiddetto test del sonaglio. La prova per scoprire l’inganno è semplicissimo. Si deve scuotere l’orologio in particolare il bracciale in acciaio. Se il suono prodotto risulta eccessivamente rumoroso vuol dire che il Rolex è falso.

Il risultato è che nei video che circolano sui social il commerciante distrugge a martellate il Rolex fasullo. Se invece il suono non è particolarmente fastidioso l’orologio è autentico. L’inventore del sistema afferma che il metodo è attendibile quasi al cento per cento, anche se poi ha dichiarato che il test del sonaglio è solo una trovata per i suoi video.

Sembra che alcuni modelli di Rolex, soprattutto se mal conservati o di vecchia fabbricazione, possano avere il bracciale un po’ rumoroso e quindi lasciare dei dubbi. Ma in realtà questo non significa assolutamente che siano falsi. Quindi questo metodo appare più come uno scherzo che come un sistema attendibile. Quindi attenzione prima di distruggere un Rolex.

I sistemi per riconoscere l’autenticità di questo orologio sono diversi. Un Rolex falso è spesso più leggero di uno vero a causa dei materiali scadenti utilizzati. La cassa e il bracciale di un Rolex falso possono essere realizzati in acciaio inossidabile di bassa qualità o in placcatura che si sfrega facilmente. Mentre un orologio autentico è costruito con acciaio 316L di prima qualità.

Inoltre il numero di serie di un Rolex falso è spesso errato o non corrisponde al modello. Sotto ai finali si trovano i numeri di referenza dell’orologio, dettaglio importante per capire se si tratta di un modello vero e prezioso.