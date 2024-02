TG1, grave episodio in diretta: tutti cambiano canale, il servizio che non doveva andare in onda

Grave episodio in diretta al TG1: questo è un servizio che non doveva andare in onda. Spettatori cambiano canale

È caos su questa notizia andata in onda nel telegiornale della prima rete della televisione ammiraglia. La bufera quindi si abbatte sulla RAI. In molti sostengono che questo non doveva accadere, altri parlano di grave errore e infine c’è chi afferma sia stato un caso di gogna mediatica. Ma che cosa è veramente successo?

È successo da pochissimo e nessuno se lo sarebbe mai aspettato dal TG1. Da sempre in prima linea per diffondere la giusta informazione al suo pubblico, chi mai avrebbe creduto che potesse cadere in una simile défaillance. Tantissimi i giornalisti che nel corso degli anni hanno reso questo uno dei telegiornali più seguiti e amati dal popolo italiano.

I cittadini si interrogano su che cosa sia potuto accadere che abbia spinto dei professionisti tanto seri a fare un simile gesto da molti giudicato quantomeno inopportuno. Tantissime le persone che hanno cambiato il canale per non assistere a questo spettacolo. Cerchiamo di capire meglio di che cosa stiamo parlando.

Uragano sulla notizia che spacca tutto

Tutti parlano di questo che è accaduto al TG1 e che ha lasciato l’amaro in bocca a tantissimi spettatori rimasti indignati dall’accaduto. Mai un simile spettacolo era stato messo in onda da questo programma di informazione di una tv pubblica come la RAI da sempre punto di riferimento d’eccellenza del mondo dell’informazione.

Duri non solo gli spettatori con quanto è successo ma anche il Garante della Privacy. Cecchi Paone nella sua rubrica su NuovoTv ha risposto ad un lettore spiegando che è stato proprio questo ente di controllo a stabilire che le immagini trasmesse sono lesive della privacy e della deontologia giornalistica. Le immagini rese pubbliche non potevano dunque andare in onda perché lesive della dignità di una persona in quel momento per di più in grave difficoltà.

Nessuno avrebbe mai voluto vedere o “conoscere” l’identità di una persona rea di un gesto come questo. Vittima dell’inadeguato gesto del telegiornale oggi diretto da Gian Marco Chiocci è una donna balzata a sua insaputa alla cronaca per aver compiuto un gesto dai più considerato contro natura.

Per salvarla dal giudizio non è bastato che la signora abbia scelto di affrontare una gravidanza, partorire il proprio bambino e assicurargli un futuro abbandonandolo in un posto protetto come un ospedale. Tra tanti spettatori c’è la paura che questo gesto giudicato “incauto” possa dissuadere altre donne a fare lo stesso e magari ad abbandonare i loro piccoli in posti meno adeguati.