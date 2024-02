Non è passata inosservata una risposta sui social di Gianni Morandi in merito al Festival di Sanremo. Ecco cosa è successo.

Tra gli artisti più amati e apprezzati, Gianni Morandi è molto seguito anche sui social dove condivide spesso momenti della sua vita, sia professionale che privata, con i suoi fan.

Strumento di comunicazione molto apprezzato, la TV offre la possibilità di accedere in modo molto semplice e veloce alle trasmissioni di proprio gradimento e in linea con i propri gusti. Nel corso degli anni alcuni programmi sono finiti nel dimenticatoio. Altri, invece, continuano a tenere incollati davanti allo schermo tantissimi telespettatori, tanto da essere un appuntamento fisso ed imperdibile.

Ne è una chiara dimostrazione il Festival di Sanremo che riesce ogni anno ad attirare l’interesse di un’ampia fetta di pubblico. A partire dal direttore artistico e conduttore fino ad arrivare ai cantanti in gara, d’altronde, sono molti i volti noti che riescono a dar vita ad uno spettacolo unico nel genere.

Gianni Morandi via da Sanremo, sul web parte la polemica: “Senza di te…”, la risposta di lui è virale

A dare un tocco in più alla kermesse canora, poi, ci pensano le tante celebrità che ogni anno scendono le scalinate del palco dell’Ariston. Nel corso della passata edizione del Festival, ad esempio, in molti hanno gradito la presenza di Gianni Morandi in qualità di co-conduttore.

Proprio per questo motivo non stupisce l’iniziale delusione di molti utenti nell’apprendere la presunta assenza di Morandi all’edizione 2024 del Festival della Canzone Italiana. Alcuni, ad esempio, tramite social hanno scritto: “Io ti volevo ancora su quel palco”, oppure “Però senza di te perde di qualità”. Commenti a cui lo stesso artista ha risposto scrivendo: “Ci sono andato tante volte…”. Per poi aggiungere: “Il Festival deve variare non può ospitare sempre gli stessi artisti“.

Proprio nel corso delle ultime ore, però, qualcosa è cambiato. Lo stesso presentatore Amadeus, intervenuto nel corso della conferenza stampa, ha fatto sapere di aver sentito Gianni Morandi e avergli “detto di fare un salto se non ha impegni“. E lui non si è fatto di certo attendere, come nel suo stile, amato da milioni di italiani. La risposta di Morandi ai fan non ha fatto altro che confermare la sua profonda umiltà nonostante sia tra i cantanti italiani più amati al mondo.