Antonella Clerici e Vittorio Garrone romantici e innamorati: beccati così durante un tenero momento

L’amatissima conduttrice televisiva Antonella Clerici da qualche anno ha una relazione felice con Vittorio Garrone. La coppia spesso si fa vedere sempre più innamorata e felice.

L’imprenditore genovese è di tre anni più giovane di lei. Dopo la fine della lunga relazione con il suo ex compagno Eddy Martens, da cui ha avuto una figlia, Maelle, Antonella Clerici ha davvero ritrovato non solo l’amore ma anche la serenità e la felicità accanto a Vittorio Garrone.

Anche lui ha dei figli e quindi spesso la famiglia “allargata” si riunisce durante le loro vacanze in montagna oppure nella bellissima casa nel bosco, come la definisce Antonella, vicino ad Alessandria, dove la conduttrice vive con Vittorio, avendo da anni lasciato Roma.

La coppia si è conosciuta nel 2016 quando un’amica comune della coppia li fece incontrare. Lei aveva 52 anni e a quell’età pensi davvero che se una persona speciale entra nella tua vita significa che qualcuno di altrettanto speciale dal cielo te l’abbia inviata. In quel caso la conduttrice ha pensato all’amata madre morta anni fa. Sicuramente è stata lei a portale questo “dono”. Vittorio Garrone ha sempre pensato che questo tipo di incontri accade una volta su un miliardo. Sono eventi più unici che rari.

Il corteggiamento, l’amore e le future nozze

Dopo il loro primo incontro lui l’ha corteggiata per mesi, ben tre, inviandole fiori ma anche altre attenzioni che sono proprio tipiche di un uomo galante e di altri tempi. Vittorio Garrone ammette di essere sempre stato se stesso con lei, pur sapendo di non essere all’altezza di Antonella. Essendo lei un famoso e amato personaggio della televisione e lui un imprenditore ma non certo VIP. Ma c’era un timore, ossia che la conduttrice preferisse l’imprenditore solo come amico e non come compagno di vita, cosa in cui lui invece sperava moltissimo.

La coppia appare sempre più unita, come lo testimoniano anche le loro pagine social, soprattutto quelle di Antonella. Vacanze sulla neve o al mare, e tante coccole in vari momenti insieme, come ad esempio un concerto di Claudio Baglioni dove la coppia è apparsa innamorata più che mai, abbracciata appassionatamente, e avendo come sottofondo le meravigliose e romantiche canzoni di Claudio Baglioni, che in fatto di amore è davvero un esperto, con le sue “poesie su musica”.

La coppia è stata immortalata mentre cantava le canzoni del grande artista durante il suo concerto a cui erano presenti. Insomma più romanticismo di così. Si vocifera che la coppia Clerici- Garrone, convolerà presto a nozze. Ma al momento non vi è nessuna conferma ufficiale e Antonella Clerici ha sempre dichiarato di non avere segreti con i suoi fan a cui racconta proprio tutto della sua vita.

Sicuramente se la bella notizia diventasse realtà, Antonella renderà partecipe il suo amato pubblico. Intanto è meraviglioso vederla serena e felice dopo la rottura con Eddy Martens, il padre della sua preziosa Maelle. Ha finalmente ritrovato il vero amore nelle braccia del suo Vittorio. Antonella Clerici ha ritrovato la serenità dopo ben due matrimoni finiti, oltre a una lunga relazione.

“Non permettete a nessuno di dirvi che non siete più nella vostra età dell’oro”, una frase di Michelle Yeoh agli Oscar che Antonella ha sposato in pieno, avendo lei stessa, dopo i 50 anni ritrovato la fiducia nel vero amore.