Pierpaolo Siano, chi è il nuovo corteggiatore di Ida Platano: spunta la clamorosa somiglianza con l’ex della tronista

Ancora una volta il trono di Ida Platano al centro di Uomini e Donne: ecco chi è (e a chi somiglia) il suo nuovo corteggiatore, Pierpaolo Siano.

Tante dinamiche pronte ad infuocare il pubblico: ancora una volta, Uomini e Donne non annoia di certo e, tra colpi di scena, arrivi e ritorni, è più appassionante che mai.

Nelle recenti puntate, per quanto riguarda il trono over, abbiamo visto ancora una volta al centro della scena Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, sempre alle prese con un tira e molla.

La stessa Maria De Filippi ha invitato Alessandro a chiedere a Roberta di lasciare il programma, ma staremo a vedere se effettivamente andrà a finire davvero così…intanto, ritorna in studio Ernesto Russo, ex-corteggiatore di Ida (che ha speso per lui belle parole) e parecchio ammirato da tutto il parterre femminile.

Adesso, dopo qualche settimana di lontananza dal programma, Ernesto è pronto a conoscere altre dame, mentre per la tronista si sta mettendo in mostra un nuovo corteggiatore, Pierpaolo Siano: tutte le info su di lui, spunta anche la somiglianza incredibile con un ex del programma…

Pierpaolo Siano, chi è il nuovo corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne

42enne originario di Avellino, Pierpaolo Siano si è subito presentato in studio facendo delle riflessioni sul percorso di Ida, che tra l’altro hanno smosso (e non poco) la tronista; a quanto pare il corteggiatore ha attirato l’attenzione della Platano e sono cominciate anche le prime uscite. Gran parte del pubblico però, così come l’esperto di gossip e del programma Lorenzo Pugnaloni, hanno notato una particolare somiglianza con Diego Tavani, ex-cavaliere del trono over e, tra l’altro, sul punto due anni fa di uscire dal programma proprio insieme a ida.

Che Pierpaolo, anche inconsciamente, abbia ricordato alla tronista proprio Diego? Imprenditore di professione, è impegnato nel settore turistico e alberghiero e pare anche faccia il deejay; da una precedente relazione ha avuto un figlio (che oggi ha 8 anni) e si è descritto come una persona determinata e molto altruista.

“Io potrei darti quella sicurezza in più” aveva detto al suo primo ingresso in studio: alla fine, sarà davvero lui la scelta, o il percorso non terminerà con il lieto fine? Staremo a vedere, ma intanto la somiglianza non è passata di certo inosservata…