LIDL, svelato il retroscena sui suoi prodotti: ecco da dove provengono

Come fanno a costare così poco i prodotti del discount Lidl? Tutti ce lo siamo chiesti. Vediamo da dove provengono.

Molti di noi fanno speso la spesa al Lidl, discount tedesco diffuso in tutta Italia. Vediamo qual è la vera provenienza dei prodotti che acquistiamo in questo negozio.

I discount Lidl hanno preso sempre più piede in Italia e si possono trovare ormai in ogni città. Molte persone fanno spesso la spesa al Lidl principalmente per due ragioni: l’ampia scelta di prodotti e i prezzi davvero molto bassi. Si può spendere anche meno della metà rispetto ai normali supermercati come Carrefour, Pam, Conad, Esselunga o Coop.

Lidl ha un buon rapporto qualità prezzo: i prodotti, pur costando poco, sono di qualità medio-alta. E questo è sicuramente un punto che va a favore dell’insegna tedesca. Infine ha una vasta gamma di prodotti per vegani e intolleranti al glutine. Ma come faranno i prodotti del Lidl a costare così poco? Questa domanda ce la siamo posti tutti. Non crederete mai alla provenienza degli alimenti che troviamo sugli scaffali di questo discount.

Lidl: ecco da dove arrivano i prodotti

Se hai fatto la spesa almeno una volta al Lidl ti sarai accorta che, pur essendo di buona qualità, i prodotti costano davvero molto poco. Vediamo da dove provengono per poter avere prezzi così bassi.

Il mondo si divide in due: chi compra nei discount per risparmiare e chi non compra nei discount in quanto teme che a prezzo basso corrisponda bassa qualità. Se hai fatto la spesa, almeno una volta al Lidl, ti sarai accorta che non è così: la maggior parte dei prodotti ha la stessa qualità di quelli che acquistiamo nei supermercati. Eppure i prezzi sono notevolmente più bassi.

La ragione è semplice. Da Lidl non trovi grandi marchi ma prodotti con il marchio del discount. Eppure gran parte di essi vengono prodotti esattamente negli stessi stabilimenti in cui vengono realizzati i prodotti dei marchi famosi. Pur essendo un discount tedesco, la maggior parte degli alimenti che troviamo da Lidl è prodotta da aziende italiane: le stesse che producono per i grandi supermercati.

Per fare qualche esempio: i biscotti Lidl della sottomarca Realforno vengono prodotti dalla Baiocco, dalla Colussi e dalla Vicenzi, a seconda del formato. Il riso Robigna è prodotto dall’azienda Scotti, la bresaola Fresca Fetta Lidl è prodotta dalla Beretta. Stesso discorso per quel che riguarda i prodotti vegani: gli affettati vegani a marchio Vemondo sono prodotti da Biolab, lo stesso stabilimento che realizza gli affettati per Natura sì. Dunque non lasciatevi mai incantare dal grande marchio ma testate sempre la qualità di un prodotto. Se si può avere la stessa qualità ad un prezzo molto più basso, allora vale la pena cambiare supermercato.