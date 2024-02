Fiorello, le gravi accuse contro di lui irrompono a Sanremo

Il celebre comico siciliano è il co-conduttore del Festival di Sanremo 2024, insieme ad Amadeus, ma per lui piovono le accuse.

In queste ore, Fiorello è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2024, impegnato ad affiancare il conduttore principale Amadeus sul palco dell’Ariston. Parallelamente alla kermesse musicale, Fiorello conduce l’Aristonello, il nuovo format del festival in onda in seconda serata, declinazione sanremese di Viva Rai2!. Nel corso delle prime tre serate del festival, il comico siciliano ha avuto modo di esibirsi più volte con artisti di fama internazionale.

La presenza di Fiorello sul palco dell’Ariston, si attende per la serata finale della kermesse musicale, in cui verrà decretato il vincitore della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. Al fianco di Amadeus da ben cinque edizioni, Fiorello è uno dei comici e dei personaggi più apprezzati nel panorama dello spettacolo italiano, in grado di creare un coinvolgimento con il pubblico senza eguali.

Dal 2022, Fiorello è in onda ogni mattina con il suo programma Viva Rai2!, trasmissione di genere satirico, ideata dallo stesso comico, a metà strada tra la rassegna stampa e il varietà televisivo. Il programma consiste nel commento ironico e satirico di fatti e notizie del giorno, raccolte dal comico siciliano attraverso i giornali cartacei e le testate online. Viva Rai2! è caratterizzato dalla presenza attiva di una moltitudine di personaggi che quotidianamente affiancano lo showman con gag, sketch ed esibizioni musicali.

Fiorello al centro delle polemiche: lo scontro con Romina Carrisi

In occasione di una delle puntate più recenti della trasmissione mattutina Viva Rai2!, Fiorello ha ironizzato sul nome del bambino di Romina Carrisi, la figlia più giovane di Al Bano e dell’ex moglie Romina Power. Il piccolo Axel Lupo, nato il 24 gennaio scorso dall’unione con il regista Stefano Rastelli, è il protagonista di una delle gag del comico siciliano, il quale ha ironizzato sui nomi atipici che i personaggi dello spettacolo amano dare ai propri figli.

Intervistata dal settimanale Nuovo, Romina Carrisi ha commentato l’accaduto con queste parole «Prendere in giro il nome di un bambino appena nato? Lo trovo di cattivo gusto», scagliandosi contro il comico siciliano e accusandolo di bullismo gratuito. Molti ammiratori della famiglia Carrisi si sono schierati contro Fiorello, accusandolo ulteriormente di fare ironia contro un bambino appena nato. Parallelamente, i fan del comico siciliano, hanno accusato Romina Carrisi di utilizzare il termine “bullismo” in modo improprio, sostenendo l’ironia priva di cattiveria tipica della cifra stilistica di Fiorello.