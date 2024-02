Sanremo 2024, polemiche su Geolier ma Bob Sinclair le spegne così

Un artista mondiale spegne le polemiche in corso per Geolier. Le sue parole rivalutano il brano, criticato quasi subito.

Il brano di Geolier a Sanremo sta conquistando il pubblico italiano e straniero che guarda il Festival. La canzone in napoletano “I p’me, tu p’te” (Io per me, tu per te) ha già quasi un milione di visualizzazioni su Youtube ed è finito dopo la seconda serata del Festival tra i brani top del mondo su Spotify. A conquistare il pubblico italiano, ma soprattutto quello internazionale sono le sonorità dell’inedito sanremese.

Molti sperano che il rapper napoletano possa vincere il Festival e volare all’Eurovision song contest, ma in tanto scoppia una polemica che coinvolge l’artista per aver occupato il primo posto nella seconda serata. Inoltre, come se non bastasse, sul giornale “L’eco di Bergamo” è apparso un giudizio terribile sul suo look, che è stato accusato di razzismo.

Dopo le polemiche di bodyshaming contro Big Mama, il Festival è nella bufera. Il quotidiano ha dato un voto 4 all’artista, ma soltanto per il suo look e non per la canzone, è stato scritto che era vestito come fosse un prediciottesimo camorrista.

Polemiche per Geolier, ma un artista mondiale le spegne

Le polemiche non sono mancate da parte del pubblico, ma non solo quello napoletano. I telespettatori si sono lamentati per il razzismo mostrato nei confronti di Geolier, ma tanti hanno rincarato la dose criticando il rapper per il brano e per essere in dialetto partenopeo e, dunque, incomprensibile a molti. Poi è arrivato un colpo di scena, perché un famosissimo artista mondiale ha spento le polemiche mostrando parecchia stima per Geolier e per il suo brano in gara.

“Il mio sogno è fare un feat con Geolier”, ha detto Bob Sinclair su Radio Kiss Kiss. il DJ intervistato dalla radio ha espresso un giudizio positivo verso il cantante, dicendo che è il suo artista preferito. “E’ il numero uno”, ha detto Bob Sinclair, stupendo tutti. “Voglio fare un pezzo con lui”, dice il deejay. “Adoro il suo stile, è fantastico perché è dance, hip-hop e mischia tanti stili”, aggiunge il famoso artista francese.

“Non lo so, se ci sta guardando Geolier, se hai bisogno qualcosa possiamo farlo”, ha aggiunto infine Bob. Le dichiarazioni del Dj francese hanno spento le polemiche sulla dubbia scelta di farlo arrivare primo nella classifica della seconda serata del Festival. Per molti è una pessima scelta perché il brano non si capisce, ma a stupire il pubblico internazionale sono le sonorità della canzone, che la rendono ballabile.