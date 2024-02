Facebook, nuovo pericolo per gli utenti: come difendersi dal bait-and-switch

Navigando sui social è possibile cadere in diverse truffe nascoste da annunci di marketing che attirano i consumatori.

Nell’era del web e dei social network sono numerosissime le strategie messe in atto dagli esperti di truffe digitali, che possono attirare gli utenti e farli cadere nelle loro trappole. Una di queste è il cosiddetto “bait and switch” e in questo articolo scopriremo di cosa si tratta e come si fa a riconoscerlo per evitare di andare incontro a questo genere di truffe.

Il “bait and switch” è una pratica commerciale che va contro i principi etici e che spesso può trarre in inganno, aggirando un gran numero di consumatori nel mondo del e-commerce, ovvero l’acquisto di prodotti online. Si tratta di un metodo utilizzato per attirare i consumatori con l’offerta di un prodotto o servizio che viene poi sostituito con un prezzo più alto.

Il “bait and switch”: cos’è e come evitarlo

Con questa pratica commerciale ingannevole, il venditore pubblicizza online un prodotto o servizio attraverso degli annunci sponsorizzati ad un prezzo estremamente vantaggioso. Una volta che il cliente intraprende la procedura di acquisto, vengono poi messi in atto dei passaggi per convincerlo ad acquistare un altro prodotto o servizio diverso a un prezzo più alto.

Sostanzialmente il venditore pubblicizza l’offerta di un prodotto, come ad esempio un’impianto audio, per poi dichiararlo esaurito, in modo da indurre l’utente ad acquistarne un altro con più optional e da cui trarrebbe maggior guadagno. Da un punto di vista etico, questa pratica può essere considerata una frode, in quanto va contro i principi di trasparenza che l’azienda erogatrice è tenuta a rispettare nel rispetto dei consumatori.

Il “bait and switch” è considerato illegale in molti paesi e può essere perseguito come reato penale. Per evitare di cadere nella frode occorre seguire alcuni accorgimenti, come leggere attentamente l’offerta controllando tutte le specifiche del prodotto, verificare la pronta disponibilità, confrontare i prezzi con quelli di altri negozi o rivenditori online e leggere le recensioni che aiutano a capire se il venditore è affidabile.

Questa pratica può causare frustrazione e perdita di tempo e denaro. Tra le azioni che si possono adottare se ci si accorge di essere vittime di “bait and switch”, vi è la possibilità di richiede un rimborso o di far rispettare l’offerta originale pubblicizzata, segnalare il comportamento alle autorità competenti, come l’Antitrust o l’associazione dei consumatori e lasciare feedback negativi sul prodotto o servizio e sull’azienda.