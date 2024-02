Alessia Marcuzzi, la “scivolata” prima di Sanremo è virale: la reazione di lei

Ancora una volta Alessia Marcuzzi è al centro dell’attenzione a causa di una scivolata. Vediamo che cosa è successo.

Alessia Marcuzzi è nata l’11 novembre del 1972 a Roma. Nella sua carriera scolastica la vediamo prima diplomarsi al liceo linguistico e in seguito frequenta la scuola Mario Riva in cui si dedica alla recitazione e alla dizione.

Era il 1991 l’anno in cui i fa il suo debutto a Telemontecarlo con Attenti al dettaglio. Nella stagione successiva conduce un varietà con Umberto Smaila mentre nel 1994 insieme a Gigi Sabani conduce Il grande gioco dell’oca. Per lei il primo grande successo avviene nel 1995 ossia nel momento in cui è alla conduzione di Colpo di fulmine, un programma che su Mediaset ha condotto fino al 1997. Fanno seguito anche altri lavori in cui lei è protagonista come la conduzione del Festivalbar che la vedono impegnata dal 1996 al 2002.

Nel 1998 mette piede ancora una volta sul grande schermo con Il mio west mentre nel 1999 la troviamo nel cast del film Tutti gli uomini del deficiente. Tra i numerosi programmi di successo che ha condotto troviamo Mai dire goal mentre, all’inizio del nuovo millennio l’abbiamo vista anche posare per alcuni calendari come quello per Maxim oppure Max. Tra il 2004 e il 2006 la vediamo recitare nella serie di Canale 5 Carabinieri mentre nel 2006 si trasforma nella padrona di casa del Grande Fratello. Nel 2015, ancora una volta la vediamo nelle vesti di conduttrice questa volta però al reality L’isola dei famosi. Nel mese di giugno del 2021 annuncia l’addio a Mediaset dopo ben 26 anni di carriera.

Alessia Marcuzzi e il suo ennesimo scivolone

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che Alessia Marcuzzi nel 1998 si fidanzò con Simone Inzaghi, rapporto dal quale venne al mondo Tommaso.

La loro è stata una storia d’amore terminata dopo otto anni. Per due anni e quindi dal 2010 al 2012 l’abbiamo vista legata con Francesco Facchinetti relazione da cui nel 2011 venne al mondo la piccola Mia. Nel 2014 sposa l’imprenditore Paolo Calabresi Marconi, un matrimonio che è terminato nel 2022.

Insomma, Alessia Marcuzzi ha alle spalle una carriera molto ricca e numerosi impegni. Anche lei, come molti altri volti noti del mondo della tv ha preso parte al Festival di Sanremo in qualità di spettatrice. La showgirl è stato immortalata nel momento in cui indossava un un vestito con uno spacco vertiginoso e molto lungo, un outfit completato poi da una pelliccia dalle tonalità chiare tendenti al bianco e al rosa.

Ma ciò che ha destato più attenzione è il fatto che nel momento in cui Alessia Marcuzzi inizia a muovere il primo passo, inciampa nel suo stesso vestito. Un video che lei stessa ha postato sui social e in cui ha aggiunto anche una didascalia “Alla fine casco sempre”.

Insomma, molto probabilmente Alessia Marcuzzi è ben abituata a perdere l’equilibrio sia in pubblico che in casa al punto che per lei non sembra essere una novità il fatto che ancora una volta stava per cadere.