Ilary Blasi, dietrofront e riavvicinamento con Totti: l’ennesimo gesto inaspettato

Ilary Blasi dichiara che rimarrà sempre legata a Totti e compie un gesto inaspettato per riavvicinarsi a lui.

Ilary Blasi (classe 1981) è una ex modella, showgirl e conduttrice televisiva italiana. Nel 1984, a soli tre anni, la piccolissima Ilary appare con la propria famiglia all’interno dello spot pubblicitario dell’Olio Cuore, insieme all’attrice Mariangela Melato. Da quel momento, Ilary Blasi partecipa ad altre campagne pubblicitarie: Cicciobello, Renault, FIAT, Barilla, Findus e Balocco.

Alla fine degli anni Novanta, invece, la giovane Ilary Blasi lavora per alcuni fotoromanzi. Nel 1998, partecipa all’età di 17 anni al concorso di bellezza di Miss Italia, indossando la fascia di Miss Cinema Lazio. Dopo molti provini non andati a buon fine per entrare in televisione, nel 2001 riesce finalmente a debuttare in qualità di valletta, assieme a Silvia Toffanin, Alessia Ventura, nel programma “Passaparola”. Successivamente, viene chiamata da RAI Due per condurre l’edizione estiva del programma musicale “Top of the Pops”.

Una volta arrivata in RAI, Ilary Blasi affianca anche Fabio Fazio all’interno del programma “Che tempo che fa”, in onda su RAI Tre, nelle edizioni 2003 e 2004. Finalmente, per Ilary Blasi arriva la notorietà e il successo personale e lavorativo. Dal gennaio 2007, presenta “Le Iene” su Italia 1 assieme a Luca e Paolo. Lascierà il programma nel 2015 a causa delle gravidanza. Successivamente, su Canale 5, Ilary Blasi conduce le prime tre edizioni del “Grande Fratello VIP” con successo. Infine, viene chiamata come conduttrice alla quindicesima e sedicesima edizione de “L’isola dei famosi”.

Il riavvicinamento con Totti

Per quanto riguarda la sua vita privata, Ilary Blasi si fidanza con il collega modello veneziano Sean Brocca. I due decidono di andare a convivere insieme a Milano, ma la loro relazione finisce solamente dopo un anno nel 2002. Successivamente, conosce il giovane calciatore della Roma, Francesco Totti. La coppia annuncia il matrimonio che si è tenuto nel giugno 2005, trasmesso in diretta da Sky. Francesco e Ilary hanno avuto tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Purtroppo, dopo 17 anni di matrimonio, la coppia decide di annunciare la separazione. In particolare, Totti rivela alla moglie di essersi innamorato della giovane Noemi Bocchi e vuole chiudere il matrimonio. Dopo questa vicenda, Ilary decide di realizzare il documentario “Unica”, prodotto da Netflix, e il libro “Che stupida. La mia verità” attraverso i quali la conduttrice racconta la fine del suo matrimonio e della sua storia d’amore.

Tuttavia, come si legge sulle pagine del settimanale «Nuovo», Ilary Blasi racconta come stia cercando di salvare e mantenere viva la famiglia, nonostante la separazione con Totti. Ovviamente, questo è rivolto al benessere emotivo dei loro figli. La conduttrice ha rivelato, infatti, che rimarrà sempre legata all’ex calciatore, a causa della presenza dei figli, e forse è più opportuno rendere le cose meno complicate, decidendo di fare il primo passo per un riavvicinamento. Dunque, Ilary ha invitato Totti per un pranzo a casa sua: la famiglia così è di nuovo al completo e potrà condividere del tempo insieme.