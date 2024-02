Uomini e Donne, Alessio Corvino si sbilancia: il gesto folle d’amore per Lavinia Mauro

L’ex corteggiatore Alessio Corvino condivide con i follower l’estremo gesto per dimostrare il suo amore per Lavinia Mauro.

Nell’edizione appena trascorsa, uno dei corteggiatori che si sono presentati per partecipare al programma di “Uomini e Donne” è stato Alessio Corvino. Nel corso delle puntate, Alessio ha cercato di conquistare il cuore della tronista Lavinia Mauro. Una volta conclusa la sua presenza nella trasmissione, l’ex corteggiatore ha voluto condividere sui suoi profili social il folle gesto d’amore rivolto alla donna.

Ideato e condotto da Maria De Filippi, il programma televisivo “Uomini e Donne” viene trasmesso dal 1996 su Canale 5. Il format della trasmissione prevede che uomini e donne si frequentino durante il corso delle puntate per cercare il vero amore. In particolare, corteggiatori e corteggiatrici si propongono per partecipare al dating-show in modo da conoscere e provare a conquistare il tronista o la tronista della stagione. Dal 2010, al consueto “Trono Classico”, dedicato ai partecipanti più giovani, è stato abbinato il “Trono Over”, per uomini e donne over quaranta.

Sicuramente, una delle protagoniste diventate il simbolo del programma è Gemma Galgani. Nel corso delle edizioni, la dama di Torino ha corteggiato ed è stata corteggiata da diversi cavalieri. Tuttavia, ha regalato a tutto il pubblico scene esilaranti e divertenti siparietti con l’opinionista Tina Cipollari. In quest’ultima edizione, invece, Ida Platano, altra importante protagonista del “Trono Over”, è stata scelta come tronista.

Dopo il programma, Alessio dimostra il suo amore per Lavinia

Nel corso dell’edizione di “Uomini e Donne” del 2022, la giovane romana Lavinia Mauro viene scelta come tronista. Alessio Corvino si presenta in trasmissione come corteggiatore per conquistare il suo cuore. Tuttavia, Lavinia era corteggiata anche da Alessio Campoli. I due pretendenti erano stati scherzosamente soprannominati “il biondo” e “il moro”. Durante la puntata finale, Lavinia Mauro ha scelto di uscire dal programma con Alessio Corvino. Da quel momento, i due sono una coppia innamorata e felice.

L’ex corteggiatore Alessio Corvino è originario di Caserta, ma si è trasferito da alcuni anni a Milano dopo aver studiato economia aziendale all’Università di Napoli. Ora lavora nel campo del digital marketing, in particolare come social media specialist e content manager. Nonostante non si conosca molto della sua vita privata, Alessio ha raccontato in un’intervista la tragica perdita del padre all’età di 18 anni.

Nei giorni scorsi, l’ex corteggiatore ha voluto condividere con i propri follower su Instagram il gesto folle d’amore nei confronti della fidanzata. Lavinia Mauro, infatti, ha raggiunto finalmente l’agognato traguardo accademico, laureandosi in Scienze politiche e relazioni internazionali all’Università Luiss di Roma. Durante i festeggiamenti dopo la proclamazione, Alessio ha pubblicato una stories su Instagram con una dedica a Lavinia: “I tuoi traguardi, la mia felicità”.