Aumenta lo stipendio delle badanti: i nuovi importi nel 2024

Stipendio badanti 2024: c’è una novità che riguarda la retribuzione. Ecco l’aumento che segue quello dell’anno precedente.

Un nuovo rialzo degli emolumenti per il personale domestico che si occupa della cura e del benessere delle persone anziane.

Qual è lo stipendio medio 2024 per un badante? La cifra esatta da corrispondere a chi svolge questo lavoro. C’è una piccola variazione rispetto al 2023, un aumento che segue quello del 9,2% dell’anno scorso. Una rivalutazione innescata anche dall’inflazione che ha cambiato i salari di molte categorie tra cui anche quella dei badanti che adesso dovranno ricevere in busta paga un aumento. Ecco tutti i dettagli riguardo le nuove tabelle salariali

Dal 1° gennaio 2024 sono state ufficializzate e definite le tabelle salariali per i badanti. Le organizzazioni sindacali hanno chiuso l’accordo portando avanti il percorso, già iniziato nel 2023, per quanto riguarda l’aumento degli stipendi per il personale domestico.

Stipendio badanti 2024: quanto costano, cifre e dettagli

Ci sono dei minimi retributivi che sono stati fissati dal contratto nazionale di categoria. Ogni anno, però, i sindacati e le organizzazioni datoriali, si riuniscono per rivedere gli stipendi.

Per il 2024 è previsto un leggero aumento di stipendio, dello 0,56%, per chi svolge la mansione di badante. Le nuove tabelle sono state ufficializzate e già applicate dal 1° gennaio 2024, una novità che segue già quella del 2023. Una decisione inevitabile anche a seguito dell’inflazione, che ha portato i datori di lavoro a rivedere gli stipendi dei propri dipendenti. Anche per la categoria del personale domestico, badante, è scattato l’incremento in busta paga.

C’è un adeguato aumento per questa categoria di lavoro, già di per sé vulnerabile. Il ministero del Lavoro ha ufficializzato il tutto. Ecco i minimi salariali per le badanti conviventi, che svolgono l’intero servizio (compreso di vitto e alloggio).

Ecco i livelli minimi retributivi 2024 per le badanti a tempo pieno.

A 729,25

AS 861,86

B 928,15

BS 994,44

C 1.060,76

CS 1.127,04

D 1.325,92 (più indennità di 196,07 euro)

DS 1.391,21 (più indennità di 196,07 euro)

Per chi svolge un servizio a tempo ridotto:

A —

AS —

B 662,96

BS 696,13

C 769,02

CS —

D —

DS —

Infine, ecco il costo orario per una badante con questa tabella che stabilisce i minimi retributivi per ciascun livello.

A 5,30

AS 6,24

B 6,62

BS 7,03

C 7,42

CS 7,83

D 9,03

DS 9,41

Qual è il costo per le badanti notturne? Sono previsti due livelli di inquadramento: per le persone autosufficienti, si applica il livello B, con 1143,60 euro di stipendio. Mentre, per chi deve assistere una persona non autosufficiente, la badante viene inquadrata con la categoria C (se non è formata) con uno stipendio mensile di 1.296,09 euro; se si tratta di una persona formata, lo stipendio sale ed anche il livello di inquadramento, D con 1.601,09 euro di stipendio.