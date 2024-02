Belen (di nuovo) via dall’Italia: qual è la misteriosa meta e perché viaggia sempre da sola

Belen Rodriguez ha lasciato ancora una volta Milano, sembrava fosse partita con lei ma c’è un’insolita compagnia al suo fianco: dove si trova.

Belen Rodriguez è partita ancora, la show girl argentina era stata già qualche giorno in Scozia da sola e adesso ha lasciato ancora Milano. Sembrava fosse in viaggio da sola, com’era avvenuto lo scorso fine settimana e invece non è così.

È stata lei stessa a pubblicare una prima immagine in cui si riprendeva sola all’aeroporto di Malpensa. In questo modo aveva lasciato credere che stesse viaggiando senza alcuna compagnia, poi è spuntata un’insolita presenza.

Belen Rodriguez torna single e vola via dall’Italia, dove si trova la show girl

Mentre il gossip sulla fine della sua relazione con Elio Lorenzoni impazza e lei non ha rilasciato ancora alcuna dichiarazione a riguardo, Belen Rodriguez è volata ancora una volta via dall’Italia. La show girl argentina è partita per Dubai.

Inizialmente sembrava fosse partita da sola, come aveva fatto per volare in Scozia. In realtà con lei c’è l’amica di sempre Patrizia Griffini, che l’accompagna spesso agli eventi, soprattutto quando la show girl argentina è single. Questa volta Belen è stata invitata a un evento super esclusivo dove saranno presenti star internazionali del calibro di Jennifer Lopez. Si tratta dell’inaugurazione del nuovo albergo extra lusso One&Only One Za’abeel.

Si tratta dunque di un viaggio di piacere ma anche di lavoro, per una donna dello spettacolo come lei presenziare a un evento così esclusivo dà sicuramente moltissima visibilità. Così Belen, sebbene rispetto alle voci sulla fine della relazione con Elio per ora abbia scelto il silenzio, è partita un’altra volta. La settimana prima di questo viaggio era volata in Scozia da sola per dedicarsi al suo nuovo progetto editoriale, pare stia scrivendo un libro sulla sua vita, qualcosa cui tiene moltissimo.

Per quanto riguarda, invece, la sua presenza in televisione ancora non si sa se quest’anno la rivedremo sul piccolo schermo. Lei tempo fa, rispondendo agli utenti, aveva spiegato che sarebbe tornata, ma non aveva detto nulla di più. Dai suoi social sta condividendo spesso immagini di alcune lezioni di danza classica che sta prendendo e in tanti hanno pensato che possa essere legato a un futuro impegno professionale. Ma per ora non si sa nulla a riguardo. La Rodriguez pare che ora sia intenzionata a dedicarsi esclusivamente a se stessa e alle sue attività imprenditoriali.