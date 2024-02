Poste Italiane assume postini anche senza esperienza in varie sedi di Italia, come inviare la candidatura

Poste Italiane è pronta ad assumente postini anche senza esperienza in più sedi sparse sul territorio italiano: ecco come candidarsi

Poste Italiane è alla ricerca continua di risorse da impiegare come portalettere, anche senza esperienza. Le risorse selezionate verranno inserite nelle varie sedi presenti sul territorio italiano.

Come candidarsi? Bisogna accedere al sito ufficiale di Poste Italiane e recarsi nella sezione “lavora con noi”. Le assunzioni come portalettere vengono effettuate in un primo momento con un contratto di lavoro a tempo determinato, poiché le risorse selezionate vengono usate per coprire le posizioni lasciate scoperte dal personale assente oppure per coprire la mole di lavoro durante i picchi stagionali.

Poste Italiane, come detto in precedenza, ricerca costantemente dei nuovi portalettere anche senza esperienza, quindi non c’è distinzione tra il periodo invernale, primaverile, estivo o autunnale.

Lavorare come portalettere per Poste Italiane

I portalettere, che lavorano sotto contratto con Poste Italiane, si occupano principalmente del recapito postale di: pacchi, lettere, buste, raccomandate, documenti. L’unico requisito indispensabile per Poste Italiane è il diploma, visto che non vi sono limiti di età. Tendenzialmente però l’azienda preferisce selezionare risorse giovani.

La cosa importante da tenere sempre a mente è che Poste Italiane non recluta il personale tramite concorsi pubblici ma lo fa tramite candidature muovendosi come una vera e propria azienda privata.

Quando si entra a tutti gli effetti in Poste Italiane, nel ruolo di portalettere, si firma un contratto a tempo determinato dalla durata di tre o quattro mesi. Lo stipendio mensile è di circa 1.200 euro netti, ma può tranquillamente aumentare in base alle ore di straordinario che si fanno.

Vediamo quali sono i requisiti minimi per lavorare come portalettere:

diploma conseguito con votazione minima 70/100, o diploma di laurea, anche triennale, conseguito con votazione minima 102/110;

patente di guida in corso di validità idonea per la guida del motomezzo aziendale (nella stragrande maggioranza dei casi è il motorino Piaggio liberty 125 cc);

per la sola provincia di Bolzano, occorre possedere il patentino del bilinguismo.

Vediamo quali sono le regioni in cui, al momento, sono aperte le selezioni:

Lombardia

Veneto

Piemonte

Valle d’Aosta

Friuli Venezia Giulia

Trentino Alto Adige

Umbria

Toscana

Liguria

Emilia Romagna

Marche

Le candidature, che ricordiamo vanno inviate sul sito ufficiale di Poste Italiane, possono essere trasmesse entro il 14 febbraio.