Barbara D’Urso si concede una coccola prima del ritorno in tv: la sua idea di relax è ben diversa

Barbara D’Urso ha deciso di concedersi una piccola coccola prima del ritorno in TV. La sua idea di relax è diversa da quella di molti altri: ecco che cosa ha deciso di fare.

La conduttrice è pronta a tornare in TV dopo diversi mesi di assenza. Il suo contratto con Mediaset è definitivamente terminato e molte persone tra il pubblico non vedono l’ora di seguirla al timone di un programma.

Dopo essere stata a Londra e a Parigi, Barbara D’Urso scalpita per tornare in TV. Per il momento non si sa ancora niente su quale rete tornerà a condurre, si vocifera di un clamoroso ritorno in Rai, ma anche la possibilità di vederla su Sky o sul Nove, seguendo le orme di molti altri suoi colleghi.

Al di là delle indiscrezioni, quello che è certo è che Barbara è super impegnata. Attualmente è alle prese con il suo tour teatrale “Taxi a due piazze” che la sta portando in diverse città italiane. In uno dei momenti liberi, però, la D’Urso ci ha tenuto a ricaricare le energie e rilassarsi.

Barbara D’Urso: il suo relax tra un impegno e l’altro

Barbara D’Urso è seguitissima sui social, dove quotidianamente mantiene un filo diretto con il suo pubblico con un “botta e risposta” che piace ai fan. È proprio sui social che condivide momenti legati ai suoi tanti impegni professionali, così come non manca di aggiornare i fan sui suoi spostamenti quotidiani.

In una delle sue storie su Instagram, la conduttrice ci ha tenuto a mostrare ai suoi follower il suo momento di relax. In un video condiviso sui social, Barbara ha fatto vedere nel filmato il momento appena prima di immergersi in una piscina idromassaggio all’interno di una Spa. È proprio questo il modo che la conduttrice ha per rilassarsi e ricaricare le energie per affrontare al meglio i vari impegni.

Per il momento è ancora tutto top secret su che cosa farà e dove andrà nella prossima stagione televisiva, si vocifera di un suo presunto passaggio in Rai e potrebbe diventare uno dei volti della domenica pomeriggio della rete ammiraglia, prendendo il posto di Francesca Fialdini che attualmente copre il palinsesto con il talk Da Noi a Ruota Libera, come rivelato dal settimanale Oggi.

Il passaggio in Rai è solo una delle tante indiscrezione che la riguardano, non resta che attendere l’autunno e capire che cosa c’è in serbo per lei nei prossimi mesi.