Michael Schumacher, finalmente la verità: sta seduto a tavola, capisce e sente, ma…

Finalmente la verità su Michael Schumacher. Le ultime notizie sullo stato di salute del campione di F1: ecco come sta.

È viva la speranza per quanto riguarda la ripresa di Schumacher che da oltre un decennio sta vivendo un dramma in famiglia dopo l’incidente sugli sci avvenuto il 29 dicembre 2013 sulle Alpi francesi. Da lì in poi c’è stato un lungo percorso riabilitativo.

Fino ad oggi le condizioni su Michael Schumacher sono state centellinate, ma qualcosa sta trapelando poco alla volta. Per la stampa tedesca, come riporta il settimanale Nuovo, il campione della Ferrari potrebbe prendere parte alle nozze della figlia Gina Maria, in programma per l’estate alle Baleari.

L’ex pilata inglese Johnny Herbert ha rivelato alcune informazioni in merito allo stato di salute di Schumi: “Mi è stato detto che lui è in grado di sedersi a tavola per pranzare e cenare con la sua famiglia”, ha confessato. Una speranza per i tanti fan del pilota che non vedono l’ora di rivederlo.

Michael Schumacher: ecco come sta il campione di F1

Le dichiarazioni dell’ex pilota inglese fanno pensare che Michael Schumacher possa prendere parte alle nozze della figlia Gina con il fidanzato lain Bethke. Anche perché il rapporto tra padre e figlia è sempre stato molto stretto, tanto che negli anni il campione ha speso parole di amore.

Tuttavia, si tratta solo di indiscrezioni, anche perché la moglie Corinna ha sempre protetto il marito dal clamore mediatico, organizzando una rete di protezione. Ad oggi non si conosce quale sia il reale stato di salute della leggenda della Formula 1, tanto che il mistero si fa sempre più fitto. Tuttavia, ci sono anche voci del trasferimento di Schumacher nella villa a Maiorca, dove andrà in scena il matrimonio.

Le indiscrezioni che circolano in queste settimane, rivelano che Gina è pronta a convolare a nozze con un abito bianco in stile tra bohémien e l’hippie. Ovviamente, quel giorno la villa nell’isola spagnola sarà blindatissima per proteggere la privacy di tutta la famiglia Schumacher, che in questi anni ha sempre mantenuto grande discrezione.

Tanti sono i fan che sperano di rivedere Schumacher dopo l’incidente in cui aveva riportato lesioni cerebrali gravissime e aveva fatto temere milioni di persone per la sua vita. Una condizione irreversibile che però sta migliorando poco alla volta grazie all’aiuto dei medici.