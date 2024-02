Se il terrorismo porta via Internet

L’ondata terroristica sul Mar Rosso è qualcosa che ci riguarda da vicino. Ecco come i terroristi potrebbero tagliare i collegamenti internet

Negli ultimi mesi, la regione del Mar Rosso ha attirato l’attenzione della comunità internazionale a causa dell’emergere di potenziali minacce terroristiche. Le autorità di diversi Paesi costieri si stanno mobilitando per affrontare questa crescente preoccupazione che potrebbe mettere a rischio la sicurezza e la stabilità della zona. Non solo. Oggi vi spiegheremo come il terrorismo possa mettere a rischio anche la linea internet mondiale.

Le attività terroristiche sembrano concentrarsi su rotte marittime strategiche, essenziali per il commercio internazionale e il trasporto di merci. Gruppi affiliati a organizzazioni terroristiche hanno intensificato le loro operazioni nella regione, sfruttando le acque del Mar Rosso per condurre attacchi e attività illegali.

L’impatto di queste attività è stato avvertito dai Paesi circostanti, che ora stanno collaborando per sviluppare strategie di sicurezza più efficaci. Alcuni governi hanno aumentato la sorveglianza marittima, implementato controlli più rigorosi nei porti e intensificato la cooperazione con le forze di sicurezza regionali e internazionali.

L’instabilità politica in alcune aree circostanti al Mar Rosso ha contribuito al proliferare delle attività terroristiche. Le organizzazioni terroristiche spesso sfruttano le fragilità dei governi locali per stabilire basi operative e condurre operazioni senza essere interrotte. Gli esperti in sicurezza internazionale sottolineano l’importanza della cooperazione multilaterale per contrastare questa minaccia. Forum regionali e internazionali stanno esplorando opzioni per una risposta coordinata, incoraggiando lo scambio di informazioni e l’implementazione di misure preventive.

Il terrorismo mette a rischio internet

La comunità internazionale sta anche valutando l’adozione di misure economiche e diplomatiche per isolare finanziariamente i gruppi terroristici e privarli delle risorse necessarie per condurre le loro attività. Mentre la situazione nel Mar Rosso evolve, la pressione internazionale per affrontare questa minaccia cresce. La sicurezza marittima è diventata una priorità urgente, richiedendo una risposta concertata e determinata da parte delle nazioni coinvolte per preservare la stabilità della regione e proteggere le rotte commerciali vitali che attraversano il Mar Rosso.

Non solo. L’associazione delle aziende di telecomunicazioni yemenite ha segnalato l’ipotesi di un attacco da parte delle milizie Houthi ai collegamenti sottomarini nel Mar Rosso. “Ecco le mappe dei cavi internazionali che connettono tutte le regioni del mondo dal mare. Sembra che lo Yemen si trovi in una posizione strategica, dato che le linee Internet che connettono interi continenti, non solo Paesi, passano vicino allo Stato”. Questo il messaggio che è iniziato a circolare sui canali Telegram e che ha fatto alzare le antenne dell’attenzione. Lungo quei cavi corre 17% del traffico internet su fibra ottica del mondo. Uno dei più strategici, il cavo AE1, è lungo 25.000 chilometri e collega Asia, Africa ed Europa.

Se un cavo viene tagliato – come minacciano di fare gli Houthi – i dati deviano il percorso e ne cercano un altro che li porti alla stessa destinazione. Internet è stata costruita per permettere questi continui percorsi alternativi. Gli esperti, dunque, considerano concreta la minaccia, ma, allo stesso tempo, ritengono che il mondo possa trovare le contromisure per bilanciare un attacco del genere.