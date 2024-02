Charlotte si è separata da Dimitri: la verità agghiacciante dietro al loro addio

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono lasciati alla fine del 2023 dopo essere stati insieme sette anni di cui quattro da sposati. Ma dietro al loro addio c’è una verità agghiacciante.

La notizia ha sconvolto tantissimi fan che hanno sempre provato fedele ammirazione nei confronti della ricca ereditiera.

Charlotte è nata a La Colle il 3 agosto del 1986 ed è la seconda dei tre figli di Stefano Casiraghi e Carolina di Monaco, undicesima nella linea di successione al trono. Il suo nome è stato scelto dalla bisnonna anche se la madre aveva dichiarato che si riferiva alla lontana antenata Catherine-Charlotte de Gramont.

Venne riconosciuta, insieme ai suoi fratelli, prole legittima dalla Santa Sede solamente il 5 aprile del 1994 visto che al momento della sua nascita il matrimonio tra la madre e il padre non era riconosciuto. L’annullamento del matrimonio di Coraline avvenne solo il 20 giugno del 1992 quando purtroppo Stefano era già scomparso.

Oggi Charlotte è anche scrittrice, infatti ha collaborato con il docente di filosofia Robert Maggiori nel libro Arcipelago delle passioni. Ma andiamo a capire perché si è separata da Dimitri.

Perché Charlotte si è seperata da Dimitri?

Secondo quanto raccontato da Nuovo pare che la decisione di separarsi da Dimitri sia arrivata proprio dalla stessa Charlotte.

Di fatto la figlia di Carolina sarebbe stanca di essere una moglie “single”, rimanendo sempre sola per via dei troppi impegni del marito che gira molto spesso per il mondo. Questa situazione molto particolare va avanti da tempo e non è passata inosservata ai fari dei media.

Una su tutte la Festa Nazionale di Monaco dove nel novembre scorso Charlotte si è fatta vedere da sola. Al suo fianco c’erano i figli Raphael e Balthazar ma non il marito Dimitri. Come riportato da Nuovo si leggono le parole di una persona vicina al Principato: “La principessa è stanca di non avere una vita familiare e di passare sempre in secondo piano rispetto agli impegni del marito”.

Un anno fa Rassam parlava della moglie con toni entusiastici che facevano pensare a un rapporto in grado di filare nella direzione giusta: “Sono molto fortunato ad avere una donna così meravigliosa come moglie”.

Le malelingue però pensano che tra i due, già dall’epoca, ci sia stato qualche problema e che Dimitri abbia pronunciato quelle parole proprio per allontanare ogni sospetto di una possibile crisi. Ora però la situazione sembra davvero essere giunta al capolinea.