Beautiful, Bill ha una figlia segreta? La verità viene a galla

Bill di Beautiful nasconde un grande segreto e riguarda una figlia. Ecco alcuni spoiler delle prossime puntate dell’amata soap.

I fan di Beautiful sono sempre alla ricerca di nuovi spoiler per la loro soap preferita. Come ben si sa in Italia la programmazione è molto indietro e molti attingono dalla serie originale americana per sapere cosa accadrà nelle prossime puntate. Gli amanti della soap opera, che va in onda dalla fine degli anni Ottanta, scopriranno che ci sono tanti colpi di scena.

Gli spoiler americani riguardo al personaggio di Bill, hanno svelato che ci sono dei risvolti interessanti che rendono la narrazione ancora più intricata. Nelle famiglie che condividono la casa di moda ci sono dei segreti? Pare proprio di sì e infatti le puntate che sono andate in onda negli Stati Uniti rivelano dettagli che rendono la soap ancora più affascinante. Il segreto riguarda proprio Bill Spencer. Ma vediamo cosa succede secondo gli sponsor americani.

Bill ha una figlia segreta? Colpo di scena in Beautiful

Come detto precedentemente, le puntate di Beautiful che vanno in onda in America ancora non sono state trasmesse in Italia. ”The Bold and the Beautiful” (L’audace e il bello), questo il nome originale della soap, è molto avanti nella programmazione originale e da queste si possono scoprire nuovi aggiornamenti sulla trama del programma di Canale 5. Secondo gli spoiler, tra i personaggi quello che nasconde più segreti è Bill.

Nelle puntate americane trasmesse l’8 febbraio, Bill Spencer affronta Poppy sulla paternità di Luna, che aveva messo in dubbio la paternità di Bill, portando all’incalzante interrogatorio di quest’ultimo. Dunque gli spoiler mettono in evidenza che Bill riprenderà in considerazione i dubbi sulla paternità di Luna e spingerà Poppy a dire la verità. Nonostante la smentita di quest’ultima, la teoria di Bill sarà persistente.

Ma il padre di Luna potrebbe non essere Bill, ma Jack Finnegan. Le prossime puntate di Beautiful saranno dunque piene di suspence, dove l’uomo cercherà continuamente risposte sulla paternità di Luna. Invece Eric e Donna abbracceranno l’inizio gioioso della loro vita matrimoniale. C’è tanta attesa dunque per le prossime puntate di Beautiful, che ancora non sono andate in onda in America e non si sa quando saranno in programmazione in Italia, per riuscire a scoprire i colpi di scena sulla presunta figlia di Bill Spencer.