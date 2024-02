Chiara Ferragni sempre più lontana da Fedez? La foto scatena i dubbi, cosa sta succedendo

Tra Chiara Ferragni e Fedez la lontananza sembra essere più insormontabile, le parole dell’imprenditrice digitale confermano tutto.

Chiara Ferragni sarebbe sempre più lontana da Fedez, sono settimane che si parla di una presunta crisi tra marito e moglie e adesso la foto dell’imprenditrice digitale preoccupa i fan della coppia.

Mentre il rapper è volato a Miami, la Ferragni è rimasta a Milano con i figli e si sta dedicando a loro. Ora è spuntato un messaggio dell’influencer che scatena moltissimi dubbi.

Chiara Ferragni e Fedez, la foto di lei preoccupa i fan

Proprio mentre sono sempre più insistenti le indiscrezioni che vogliono Fedez e Chiara Ferragni in crisi, le parole dell’imprenditrice digitale e la sua foto preoccupano i fan della coppia.

Come si vede dall’immagine la Ferragni ha condiviso nelle sue storie Instagram una sua immagine – in cui pare avere anche un’aria piuttosto sconsolata – con un messaggio chiaro: “A voi che mi sapete capire, grazie“. Parole che sembrano essere quasi una frecciatina al marito, che lascerebbero pensare come la crisi tra i Ferragnez potrebbe essere dovuta a motivi di incomprensione. Ipotesi che troverebbe conferma dall’ultimo retroscena sulla coppia pubblicato da Dagospia.

Secondo il portale, infatti, la crisi in casa Ferragnez sarebbe scoppiata subito dopo lo scandalo dei pandoro Balocco. Fedez si sarebbe infuriato non poco per quanto accaduto e soprattutto per le modalità di gestione successive, che hanno creato ulteriori danni. I motivi di tanta rabbia da parte del rapper sarebbero legati a questioni economiche poiché anche lui avrebbe perso un gran numero di sponsor, cosa che chiaramente non gli ha fatto piacere. Anche per questo pare che volesse rilasciare un’intervista per ripulire la sua immagine, cosa che gli è stata sconsigliata dal suo entourage.

E così, mentre Fedez è a Miami, sono arrivate queste parole di Chiara Ferragni che farebbero pensare a una frattura piuttosto grossa tra marito e moglie. Non è la prima volta che la coppia si separa, sia il rapper che l’imprenditrice digitale viaggiano spesso per lavoro, ma prima capitava che entrambi pubblicassero i momenti delle loro videochiamate, cosa che adesso non starebbe avvenendo. Se a questo si aggiungono i diversi weekend che la Ferragni ha trascorso fuori Milano con i figli mentre il rapper era a casa, la crisi pare essere qualcosa di sempre più evidente.