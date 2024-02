Harry vede Carlo, l’esito dell’incontro dopo l’annuncio spiazza il Paese: un gesto da evitare

Dopo la notizia della malattia di re Carlo, il principe Harry si è precipitato a Londra per raggiungere la famiglia. Ecco cosa è successo.

Da alcune settimane, Re Carlo III sta attraversando un momento molto delicato dal punto di vista della salute personale. A seguito di un intervento prefissato il 29 gennaio scorso presso la London Clinic, il sovrano è tornato per alcuni giorni ai suoi doveri pubblici per poi essere ricoverato nuovamente. Buckingham Palace ha recentemente diffuso, tramite un comunicato ufficiale, le delicate condizioni di salute del sovrano, affetto da un tumore.

A seguito della diffusione del comunicato, il principe Harry si è recato immediatamente a Londra, senza la presenza della moglie Meghan Markle. Per Harry, si tratta del primo incontro con la famiglia reale dopo i funerali della compianta regina Elisabetta II, momento che ha unito il Paese e tutti gli esponenti della casata dei Windsor. Il principe Harry è atterrato nel Regno Unito in segno di solidarietà per la malattia del padre, dopo che è stato proprio quest’ultimo a informare la famiglia.

Re Carlo III ha deciso di informare personalmente i figli, William e Harry, così come i fratelli e la sorella, della diagnosi di cancro ricevuta. La notizia ha inevitabilmente fatto il giro del mondo, scuotendo l’opinione pubblica britannica e non solo, preoccupata sulle sorti della monarchia, soprattutto nel caso in cui il re decidesse di abdicare a causa di problemi di salute in favore del figlio William.

Carlo III e Harry: l’esito dell’incontro tra padre e figlio

Re Carlo è stato rivisto recentemente in pubblico, per la prima volta dopo l’annuncio della diagnosi di cancro. Il sovrano era a bordo di una Bentley Reale con la consorte, la regina Camilla, dopo aver ricevuto il figlio Harry a Clarence House, sua residenza londinese. Il sovrano è ora tornato a Sandringham, nella contea di Norfolk, luogo in cui si riposerà tra un trattamento e l’altro come paziente ambulatoriale.

L’esperto della famiglia reale, Robert Jobson, ha raccontato alla stampa inglese un esito dell’incontro tra il re e il principe Harry tutt’altro che positivo. Harry ha causato qualche inquietudine all’interno del debole equilibrio della famiglia reale, lamentandosi di aver ricevuto un preavviso molto breve e di non essere stato invitato ufficialmente. Secondo alcune indiscrezioni, il principe Harry non ha trascorso la notte nella tenuta reale e si pensa che abbia soggiornato in un hotel della città.

Le intenzioni di Harry non sarebbero positive e il suo definitivo distacco potrebbe essere imminente. Nonostante le delicate condizioni di salute del padre, Harry avrebbe dichiarato, durante un discorso a una raccolta fondi per la London Air Ambulance Charity, di volersi allontanare del tutto dai Windsor. Prima di ripartire per gli Stati Uniti e raggiungere la moglie e i figli, Harry ha deciso di non incontrare il fratello William e la consorte Catherine.