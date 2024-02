Diletta Leotta e Dargen D’Amico, c’è un dettaglio che li unisce: il legame che nessuno conosce

Il fascino di Dargen D’Amico non è rimasto indifferente a Diletta Leotta che ha deciso di rendergli omaggio con un particolare scatto.

Cos’hanno in comune la showgirl Diletta Leotta e il cantante Dargen D’Amico? Entrambi sono due personalità in ascesa nel mondo dello spettacolo che hanno avuto modo di condividere un’importante esperienza professionale. Entrambi, infatti, nel corso della propria carriera hanno avuto il privilegio di salire sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo.

La conduttrice come una delle madrine dello show mentre l’artista ha fatto parte dei concorrenti in gara. Posizione non proprio degna di nota per il rapper che ha però regalato, con la sua “Onda alta“, non solo il tormentone della prossima estate ma un vero e proprio messaggio social rivolto a tutti. Non avrà guadagnato un piazzamento nella top ten ma D’Amico ha già conquistato nuovi follower con il suo ultimo lavoro.

A quanto pare, però, il cantante non avrebbe conquistato solo il pubblico ma anche gli addetti ai lavori. Sembra, infatti, che nemmeno la Leotta sia riuscita a resistere al suo fascino. La foto prima della diretta radiofonica la dice lunga sulla sua ammirazione.

Diletta Leotta stregata da Dargen D’Amico: cosa è successo tra i due

Sono svariati i cantanti che hanno puntato su un qualche marchio di fabbrica capace di distinguerli dalla massa. Qualcuno ha scelto un particolare taglio di capelli mentre altri hanno puntato tutto sull’abbigliamento, Dargen D’Amico ha invece fatto all in su un accessorio che già tutti associano a lui. Il pubblico lo sa bene, vederlo senza gli occhiali è quasi impossibile e lo stesso è valso anche durante la settimana di Sanremo.

Tutti, come omaggio all’artista, hanno voluto indossare degli occhiali da sole molto simili ai suoi, sia l’orchestra che lo ha accompagnato in gara sia la stessa Diletta che a margine delle sue trasmissioni di Radio 105, si è mostrata in compagnia di alcuni cantanti e dei loro accessori. Scatto misterioso per la conduttrice che ha deciso di farsi vedere con un look che ricorda molto l’amico cantante.

Insomma, Sanremo sarà pure finito e con esso anche l’avventura di Amadeus come conduttore del Festival, ma nei prossimi giorni si parlerà ancora molto di quello che è successo durante la kermesse. La stessa che verrà ricordata come una delle edizioni migliori e divertenti di sempre. Il pubblico sembra aver apprezzato particolarmente lo show di quest’anno.