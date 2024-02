Bollo auto e raccomandata con codice 381: brutta sorpresa per gli automobilisti

Bollo auto e raccomandata: ci sarà una brutta sorpresa per gli automobilisti ecco quali sono i cittadini che saranno svantaggiati.

Il bollo auto è un’imposta che devono pagare i cittadini solo per possedere un veicolo, anche se non viene utilizzato su strada. Quest’imposta viene pagata a livello regionale ed è obbligatoria, nel caso in cui non si dovesse pagare, si rischiano delle sanzioni.

Il bollo deve essere pagato nel mese di scadenza prestabilita, da qualche tempo è possibile pagarlo anche online attraverso i servizi elettronici messi a disposizione da PagoPa.

Si tratta di un sistema molto vantaggioso e trasparente per effettuare i pagamenti verso la pubblica amministrazione. In alternativa, si può pagare il bollo anche in altri modi come ad esempio presso le delegazioni Aci, le tabaccherie e le agenzie di pratiche auto autorizzate, gli sportelli ATM abilitati e gli uffici postali.

Bollo auto, attenzione alle brutte sorprese

Alcune volte, potrebbe capitare di non ricevere una raccomandata, ciò potrebbe accadere per svariate ragioni una delle più frequenti, è quella di non trovarsi in casa al momento della consegna. Se dovesse accadere una cosa del genere, ci sono varie opzioni, il postino potrebbe lasciare la raccomandata nella busta delle lettere, potrebbe metterla in un altro luogo, e potrebbe andare smarrita, o potrebbe lasciare un avviso nel quale viene comunicato di aver tentato di effettuare la consegna, e che la missiva si trova presso l’ufficio postale in attesa di essere ritirata.

L’avviso di giacenza, è un tagliando attraverso il quale il postino avverte il destinatario della mancata consegna di una raccomandata per assenza di persone abilitate alla ricezione della missiva stessa. Nell’avviso saranno indicati il giorno e l’ora in cui il postino ha tentato la consegna, l’ufficio postale in cui si trova il documento in giacenza, i giorni in cui sarà possibile andarlo a ritirare e gli orari, il periodo di tempo durante il quale la raccomandata sarà a disposizione, la città di provenienza della lettera e il codice di raccomandata.

Il codice della raccomandata, è una sequenza numerica che indica il contenuto della lettera in maniera approssimativa, attraverso il codice infatti, è possibile stabilire il contenuto della raccomandata. Il codice 381 ad esempio si riferisce ad una comunicazione inviata dalla regione, e generalmente riguarda il bollo auto. Con questo codice infatti sarà notificato un sollecito di pagamento inerente il bollo auto arretrato, tuttavia potrebbe essere anche un semplice promemoria in vista dell’imminente scadenza della tassa.