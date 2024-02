Bonus di 800 euro mensili per i genitori separati: ma solo con questo limite ISEE

I genitori separati possono percepire 800 euro al mese di bonus, ma solo se raggiungono questo limite ISEE: ecco quale.

I genitori separati possono avere dei seri problemi economici per cui ogni sostegno può essere per loro fondamentale. Ecco che questo bonus in arrivo per loro può essere salvavita: come ottenerlo, se rientra nei limiti ISEE.

Arriva un nuovo bonus per i genitori separati ovvero un’agevolazione prevista dall’INPS che si può richiedere solo in alcuno casi, quando gli ex sono in difficoltà economiche. Ritrovarsi da soli in casa, con figli da crescere, non è proprio la migliore condizione economica che ci si aspetta di avere nella vita. Ecco allora quali sono i requisiti per i componenti dell’ex coppia in modo da accedere alla domanda.

Bonus genitori separati, 800 euro in arrivo: quali sono i requisiti per la domanda

La domanda per ottenere 800 euro con il bonus genitori separati è a disposizione di tutti i componenti dell’ex coppia, purché si abbiano determinati requisiti. Per poter ottenere questo bonus infatti gli ex componenti della coppia devono fare domanda fino al al 31 marzo. La documentazione da preparare è molto ampia per cui i due ex coniugi devono dimostrare innanzitutto il disagio economico.

Per poter percepire questo bonus infatti entrambi devono dimostrare che l’assegno di mantenimento non è stato versato a causa di problemi legati alla pandemia da Covid-19. In pratica che con la pandemia le conseguenze economiche sono state tali da non permettere al coniuge più forte economicamente di corrispondere un degno importo.

Entrambi gli ex coniugi, per poter accedere al bonus, devono rispettare alcuni requisiti precisi. Una parte di questi riguarda il partner che non ha fornito l’assegno di mantenimento a causa della crisi economica derivante dal Covid. L’ex deve dimostrare di aver cessato o sospeso il lavoro da 90 giorni o di aver ridotto il proprio reddito del 30% rispetto al 2019.

Anche il ricevente deve rispettare requisiti precisi ovvero deve avere un reddito pari, o inferiore a 8.174 euro l’anno. Ovviamente bisogna avere dei figli a carico minori o affetti da disabilità grave. Dimostrare di avere ricevuto un danno economico nel periodo del Covid individuato tra l’8 marzo 2020, giorno di inizio delle restrizioni, e il 31 marzo 2023. Se non è arrivato l’assegno di mantenimento del partner in questo periodo allora il massimo del bonus che possono ottenere è di 800 al mese per 12 mesi. La domanda viene inviata mediante il sito dell’INPS allegando le documentazioni che dimostrano il diritto all’assegno di mantenimento e la stabilità nel caso ci fosse.