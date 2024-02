L’inquietante e inarrestabile paura di invecchiare: si chiama gerascofobia e si può superare

La paura di invecchiare è molto più comune di quanto si possa pensare, soprattutto al giorno d’oggi: come poterla superare

Siamo figli del nostro tempo: chirurgia estetica, durata della vita molto più lunga e tecnologie che ci permettono di salvare vite con interventi impensabili negli anni precedenti. Quest’accelerazione della società non fa altro che spingere gli individui a pensare sempre al futuro: prima si moriva molto più facilmente e si era coscienti della caducità della vita, motivo per cui si viveva molto più il presente rispetto ad oggi.

Adesso il futuro è diventato l’obiettivo principale, perché la vita si è allungata e i progetti hanno preso molto più spazio, portandosi dietro ansie e stress legate alla ricerca della carriera perfetta e proficua. Questa ricerca della perfezione, sia estetica che legata alla vita in generale, viene fuori dalle immagini distorte dei social network, che molto spesso ci presentano storie inarrivabili, che a guardarle da uno smartphone possono sembrare fantastiche e invece non sono altro che finzione.

La paura di invecchiare: diventa una patologia, ma agire per eliminarla è possibile

Purtroppo la vita umana ha poco di perfetto, così fragile e sofferente, deve lottare giorno per giorno. Questa lotta a volte può diventare spaventosa, soprattutto quando arrivano le prime rughe, metaforicamente parlando. Quelle righe rimarcate sul viso sono solo un ‘difetto estetico’ dovuto dalla perdita di elasticità e di tono della pelle, ma proprio la decadenza dei nostri tessuti ricorda come una cicatrice gli anni passati, con tutti i sali e scendi che implica la vita stessa.

Questo invecchiare oggi terrorizza, letteralmente. La paura di invecchiare, infatti, è una delle più diffuse nella nuova società, ha un nome e anche qualche metodo risolutivo.

Si chiama gerascofobia, un’ansia anormale e persistente dovuta alla paura dell’invecchiamento. I comportamenti di solito adottati da chi ne soffre sono per esempio evitare i posti frequentati da persone troppo giovani, acquisto eccessivo di prodotti e trattamenti ringiovanenti, attacchi di panico e ansie di vario grado. La società moderna tende a considerare la vecchiaia come qualcosa di molto negativo e da qui scaturiscono i problemi, ma nessuno può rallentare il tempo.

Per sconfiggere queste ansie bisogna invece focalizzarsi sui lati positivi della vecchiaia, per esempio con l’acquisizione di esperienza si diventa sempre più saggi, ci si avvicina poi alla pensione e si potrà avere molto più tempo per svolgere i propri hobby. Invece di concentrarsi su creme e rimedi per non invecchiare, sarebbe meglio invece tutelare la propria salute fisica e mentale, in modo da rendere l’invecchiamento più lento. Ognuno può trovare una motivazione per scacciare la paura, ma la verità è che si può sempre farsi aiutare da uno psicologo, oppure iniziare a concentrarsi sul presente, allontanando i pensieri intrusivi.