Contributi utili per la pensione anticipata nel 2024: quali sono

Quanti devono essere i contributi utili per la pensione anticipata? Ecco i dati che devi conoscere prima di richiederla.

Uno dei traguardi più difficili da raggiungere è la pensione di anzianità. Può essere ottenuta versando 20 anni di contributi e avendo 67 anni di età. Purtroppo sono due requisiti piuttosto difficili da soddisfare e che possono diventare un problema per tutti noi.

Non ci possiamo fare molto dato che è una legge da cui non ci si può tirare indietro. Però molte persone sono fiduciose di una possibilità: ottenere la pensione anticipata.

Parliamo di una opportunità che non viene concessa a tutti. La pensione anticipata funziona come la pensione di anzianità, con la differenza che si ottiene prima del dovuto. Per poterla ricevere è necessario soddisfare una serie di requisiti specifici che devono essere tenuti bene a mente. Soltanto in questo modo sarà possibile richiederla quanto prima. Continua a leggere per scoprire che cosa si deve soddisfare: potrai averla come da norma.

Pensione anticipata, scopri in che modo si ottiene: devi soddisfare alcuni requisiti

Per raggiungere il requisito pensionistico si deve accedere agli accrediti contributivi. Devono essere obbligatori, volontari, da riscatto o figurativi. Tuttavia bisogna soddisfare almeno 35 anni di contribuzione al netto degli accrediti figurativi. Questi vanno versati per la disoccupazione indennizzata, per malattia e infortunio non integrati dal datore di lavoro. Però c’è una buona notizia al riguardo.

Coloro che sono privi di contribuzione dal 1996, o che devono richiedere il calcolo contributivo della pensione, non devono versare ulteriori contributi. Il requisito contributivo viene ottenuto anche in regime di cumulo, proprio come esposto dalla legge n. 232/2016. I versamenti accreditati devono essere sommati presso gestioni previdenziali differenti. In questo contesto rientrano anche le casse professionali ovviamente. Così facendo sarà possibile richiedere la pensione anticipata senza problemi.

Il discorso è molto complesso, per cui consigliamo l’aiuto di un commercialista. Anche un funzionario del CAF può essere di supporto in questa circostanza. Infatti parliamo di un tema molto difficile da trattare per chiunque. Tenete a mente quello che vi abbiamo detto oggi per non sbagliarvi in futuro. Molte persone rischiano di informarsi in maniera sbagliata e di procedere nel peggiore dei modi. La pensione anticipata può essere richiesta solo con una procedura del genere. Non esistono altri metodi più semplici di questo: ricordatelo con attenzione e fatevi aiutare da un professionista.