Re Carlo rompe il silenzio sulla malattia, sudditi allarmati: dichiarazioni non rassicuranti

Finalmente un comunicato ufficiale arriva da Buckingham Palace, ma Re Carlo non ha convinto con le sue dichiarazioni.

Il sovrano, a cui è stato diagnosticato poco tempo fa un tumore, ha voluto ringraziare i suoi sudditi, citando i “numerosi messaggi di sostegno e auguri” e ha aggiunto parole e pensieri profondi, come di chi sa cosa sia il cancro e cosa voglia dire ricevere supporto.

Nel mentre, tutta la Famiglia Reale si sta stringendo intorno ai suoi componenti, persino Kate Middleton che nonostante il suo stato di convalescenza ha lasciato il cottage insieme al marito e ai figli per stare vicino al sovrano.

Le dichiarazioni di Re Carlo III non sono affatto rassicuranti, ecco cosa ha detto

Mai una Corona era stata così in bilico. Il Regno di Elisabetta II è trascorso senza intoppi di rilievo e per tantissimi anni.

Carlo, che ha aspettato praticamente tutta la vita di diventare Re, solamente dopo un anno si ritrova in condizioni di salute probabilmente molto gravi. Tanto che i rumors su una prossima abdicazione sono sempre più insistenti.

I sudditi, ma anche le persone di tutto il mondo, temono che la forma di tumore che ha colpito King Charles non sia veramente così innocua come dichiarato inizialmente. Il sovrano ha voluto e dovuto ovviamente fare una dichiarazione ufficiale sul suo stato di salute e da Buckingham Palace, ha ringraziato il suo popolo per il grande affetto e vicinanza dimostrati in quest’ultimo periodo.

Un comunicato molto sentito, indubbiamente, ma nel quale mancano indicazioni davvero rassicuranti su quale sia il suo male, o come proceda la terapia, che è iniziata subito dopo la diagnosi. Parole insomma che inizialmente hanno suscitato un po’ di tranquillità ma poi hanno innescato ulteriori dubbi.

L’abdicazione è sempre più vicina? In fondo il sovrano comincia ad avere una certa età, e già prima della diagnosi di tumore si vociferava che non riuscisse a stare dietro i numerosi impegni. Adesso sarà William a sostituirlo fino a che Re Carlo III non starà meglio o forse definitivamente dopo l’abdicazione.

Intanto tra William e Harry continuano ad esserci tensioni, e nemmeno il viaggio del duca di Sussex, tornato a Londra per far visita al padre, ha portato un po’ di pace tra i due. Secondo i tabloid inglesi, infatti, Harry avrebbe trascorso meno di un’ora con il monarca, prima di tornare a casa in California il giorno successivo. Un comportamento che William non avrebbe perdonato.