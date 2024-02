Il futuro di Amadeus tra la tentazione Mediaset e un nuovo programma Rai: cosa farà il conduttore

Dopo il Festival di Sanremo, il futuro di Amadeus è ancora un’incognita. Ecco le possibilità in mano al conduttore.

Uno dei tormentoni nati subito dopo la conclusione del Festival di Sanremo, dato l’addio di Amadeus e Fiorello. avvenuto con tanto di macchina e uscita di scena in stile romantico, è quello che riguarda il prossimo conduttore del Festival.

Sembra infatti che la Rai sia più che propensa a lasciare il timone ancora ad Amadeus che, però, pare fermo nel suo proposito di fermarsi. Eppure, è tutto il futuro del presentatore a rappresentare un’incognita. E questo per via delle tante possibilità che ha davanti a sé e che al momento sembra voler solo valutare da lontano.

Cosa farà Amadeus dopo Sanremo: ecco le tante possibilità

Che Amadeus abbia posto l’accento sulle sue competenze è stato ancora più evidente dopo la finale del Festival e gli ascolti da capogiro che si sono registrati. Eppure, l’idea di continuare non sembra affatto nelle sue corde. Il conduttore ha infatti dichiarato di aver preso la decisione di ritirarsi già a maggio e che al momento sente che è meglio così. Certo, al momento non c’è ancora conferma del fatto che ciò avvenga ed è sempre possibile un ripensamento dell’ultimo minuto.

Nel futuro di Amadeus, però, ci sono altre opzioni. Dal passaggio a Mediaset (al momento meno probabile di altri) al proseguimento dei suoi programmi di punta come Affari tuoi. Amadeus ha avuto proposte di ogni genere tra le quali figura anche un varietà da condurre con Fiorello. Anche a tal riguardo, però, il conduttore ha detto che ci penserà, magari in estate.

Sembra, quindi, che al momento Amadeus abbia solo bisogno di tornare alla sua routine e di dedicarsi un po’ di più alla famiglia. E chissà che dopo un po’ di meritato relax non torni a ragionare sulle proposte sentendo che una è effettivamente più invitante di altre. Di sicuro, il timone di Sanremo non potrà restare vuoto a lungo e questa è una decisione che dovrà quindi essere presa entro un certo tempo.

Detto ciò, ci sono appunto tante altre opzioni tra le quali scegliere e una più interessante dell’altra. Sanremo o no, quindi, Amadeus ha un futuro che ancora è un incognita ma che si presenta comunque promettente. Futuro che potrebbe essere sia da solo che insieme allo storico amico Fiorello. Altro punto, questo, che sarà deciso a tempo debito. Intanto, i fan possono continuare a vederlo come sempre in tv su Affari tuoi.