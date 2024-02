Beautiful, spoiler sconvolgente: due papà per Luna, qual è la verità

Rivelate diverse anticipazioni legate alle prossime puntate di “Beautiful”: qual è la realtà sui due padri di Luna?

La soap-opera statunitense “Beautiful” (titolo originale “The Bold and the Beautiful”) viene trasmessa in America dal marzo del 1987. È stata creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per il canale televisivo americano CBS.

Ad oggi, “Beautiful” viene distribuita e trasmessa in oltre 100 paesi in tutto il mondo ed è la serie televisiva più seguita, raggiungendo circa 300milioni di telespettatori ogni giorno.

In Italia, la soap-opera è stata trasmessa solamente a partire da giugno 1990. Inizialmente, era stata trasmessa su RAI Due, mentre, successivamente, dal 1994 “Beautiful” si è spostata su Canale 5 dove viene trasmessa quotidianamente fino ad oggi. La soap-opera è una delle più longeve della storia della televisione internazionale e, nel corso degli anni, si è aggiudicata numerosi premi, tra cui quello per la Miglior serie drammatica del daytime per tre anni consecutivi.

L’ambientazione della soap-opera è la città di Los Angeles, mentre il fulcro iniziale della trama è la famiglia Forrester che possiede l’omonima casa di moda. I componenti di questa famiglia sono: il capofamiglia Stephen, sua moglie deceduta Beth Henderson e i loro figli Storn, Brooke, Donna e Katie. In particolare, nel corso degli anni, la vicenda si sviluppa nelle varie relazioni e storie d’amore tra Ridge Forrester e Brooke Logan. Dopo circa oltre 37 stagioni, nuovi personaggi sono entrati e usciti di scena e gli intrecci amorosi sono cambiati.

Anticipazioni di “Beautiful”: chi è il vero padre di Luna

Durante gli scorsi giorni, sono state rese note diverse anticipazioni sulle prossime puntate della soap-opera “Beautiful”. In particolare, tutto ruoterebbe attorno ad una notizia scioccante sulla vera identità del padre di Luna. Si vocifera, infatti, una nuova ipotesi sulla paternità della giovane ragazza: il padre potrebbe non essere né Bill e neanche Jack. Scopriamo, dunque, la verità inquietante dietro ad una delle questioni più intriganti della serie televisiva.

Il personaggio di Luna Nozawa, interpretato dalla giovane attrice Lisa Yamada, è la figlia di Penelope “Poppy” Nozawa. Tuttavia, la vera identità del padre è avvolta nel mistero da circa un mese. Inizialmente, Bill Spencer Jr. era convinto di poter essere lui il padre, tanto da chiedere con insistenza una risposta a Poppy durante il matrimonio di Eric e Donna. Però, l’esito è stato negativo. Successivamente, è apparsa la possibilità che il genitore di Luna potesse essere Jack Finnegan. Invece, la scelta ora più probabile potrebbe ricadere su Finn.

Una della tesi più valide sostiene che Poppy e Finn siano finiti a letto insieme, a seguito di un’ubriacatura. Questa possibile relazione di una notte sarebbe avvalorata dal fatto che la sorella di Poppy, Li Finnegan, sia profondamente arrabbiata con lei. Li Finnegan è la madre adottiva di Finn e questo fa di Poppy la zia acquisita del giovane dottore. Pertanto, se la versione in cui Finn dovesse essere effettivamente il padre di Luna, questo peggiorerebbe e complicherebbe ulteriormente le vicende e i rapporti dei protagonisti della serie televisiva.