Non vai d’accordo col tuo partner? Forse è colpa dei vostri segni zodiacali, ecco quelli incompatibili

Se non vai d’accordo con il tuo partner è perché magari appartieni a questi segni zodiacali: ecco quali sono quelli più compatibili.

La compatibilità è anche legata ai sogni zodiacali e quindi sarebbe meglio dare un’occhiata all’oroscopo prima di scegliere il partner. Ecco tutti quelli che vanno più d’accordo e chi non dovrebbe accoppiarsi proprio mai!

I segni zodiacali possono o meno essere compatibili tra loro, e quindi bisogna capire bene quali sono quelli più idonei per il match perfetto. Ecco come l’oroscopo può aiutare a scegliere il partner giusto e trovare non solo l’amore vero, ma anche quello più giusto per noi. Scopri quali sono quelli più compatibili e quali sono i segni che invece non dovrebbero mai “accoppiarsi”.

Oroscopo, segni zodiacali e affinità: ecco quelli compatibili

Se hai da poco conosciuto qualcuno e hai qualche dubbio su una vostra frequentazione allora puoi affidarti all’oroscopo. Conoscere se i segni zodiacali sono compatibili può essere davvero la marcia in più per capire se affrontare o meno una storia. Mercedes Arnús è un’astrologa e fondatrice di The Astral Method, al Matrimonio.com ha svelato come fare un test di compatibilità per capire quale segno si avvicina di più a noi. Ecco quindi con chi poter fare il match perfetto.

L’astrologia ci consente di capire meglio se lavorare o meno su una relazione ovvero se oltre la cotta ci possono essere i presupposti per una vera storia d’amore. Molti si basano solo sull’attrazione e fanno difficoltà a trovare una giusta stabilità, ma si può chiedere una mano agli specialisti delle costellazioni. Ecco quali sono e scopri se tu hai scelto un segno compatibile con il tuo. Di base possiamo dire che i segni dello stesso elemento hanno più affinità.

Quindi questi sono i segni di fuoco: Ariete, Leone, Sagittario; i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno; i segni d’aria: Gemelli, Bilancia, Acquario; e infine segni d’acqua: Cancro, Scorpione, Pesci. Vediamo nel dettaglio segno per segno:

L’Ariete va bene con il Sagittario e il Leone ma non si combina con Vergine e Scorpione. Troppo diretta e appassionata per questi segni;

Il Toro invece va bene con il Capricorno, la Vergine e lo Scorpione ma non va d'accordo con Leone e Ariete;

Il Gemelli va bene con Acquario e Ariete ma con il Capricorno non si prende per niente;

I nati sotto il segno del Cancro sono molto empatici quindi vanno d'accordo con Scorpione e Vergine. Con l'Acquario e l'Ariete invece non si possono proprio sopportare.

Perfetti tra loro sono il Leone con l'Ariete e il Sagittario. Ma chi è così determinato e passionale come il Leone non si prende con la Vergine, troppo serena e i Pesci che non approvano questo tipo di carattere;

Se siete della Vergine invece potete trovare accordo perfetto con il Cancro che accetta il vostro senso di pacatezza e ordine. I segni di fuoco anche potrebbero portare stabilità, ma non Ariete e Gemelli;

Il segno d'aria della Bilancia trova un accordo perfetto con Gemelli, Acquario e Toro perché riesce a ritrovare un'armonia. State alla larga da Vergine e Pesci.

Lo Scorpione va d'accordo con Toro e Pesci che capiscono il suo senso di impegnarsi in amori profondi. Ma non con la leggerezza di Ariete e Gemelli;