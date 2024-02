Con loro puoi dormire sonni tranquilli: sono i segni zodiacali che non direbbero mai una bugia

Come facciamo a fidarci degli altri e credere che ci dicano la verità? Dovremmo sapere che di questi segni zodiacali possiamo fidarci

Tutti noi abbiamo i nostri punti di forza, così come anche i lati oscuri, i classici pregi e difetti che tutti conosciamo e siamo soliti mettere sotto categoria. Ma tutto ciò ci rende unici e particolari agli occhi di noi stessi e degli altri.

Sono in realtà proprio le nostre debolezze a renderci quello che siamo, perché spesso sono proprio queste ultime a definire i punti di forza del nostro carattere. Come se fossero dei segni di riconoscimento, dei modi attraverso cui ci distinguiamo.

Chi non conosce sin dalla più tenera età la favola di Pinocchio e del naso che gli cresceva perché diceva le bugie? Ecco la domanda che tutti ci poniamo. Quasi è normale sentirsi in difetto perché è sempre molto difficile riuscire a dire la verità in ogni circostanza, ma è giusto o sbagliato dire le bugie? Di certo ai bambini diremmo che è sbagliato mentire perché non vogliamo che si abituino a farlo. Ma è pure vero che invece nel mondo degli adulti le cose siano un po’ diverse e dire una bugia sia tante volte una forma di difesa, un modo per non peggiorare le cose e renderle più difficili.

Con quali segni zodiacali si può stare tranquilli perché non dicono bugie

In effetti quando incontriamo una persona nuova non tendiamo a pensarci, ma è molto probabile che dal primo momento in cui la conosciamo, questa possa tendere a mentirci costantemente su se stessa, anche su piccoli dettagli o piccole cose. Come capire se qualcuno ci mente è una vera e propria impresa, un enigma a cui trovare una risposta non è sempre e per niente facile.

Non dimentichiamo che però se c’è qualcosa che può cercare di dare una risposta concreta a questo interrogativo che da sempre ci tormenta, ed è l’oroscopo. Così variegato, con questi dodici segni zodiacali così attivi e dinamici, così testardi e imprevedibili, così lunatici. Tra questi però ci sono anche quelli che tendono più e meno a mentire.

Per esempio si può stare sereni con la Bilancia, che tiene molto alla sincerità e non ama dire le bugie. Anche del Toro ci si può fidare abbastanza, perché è molto legato ai valori. Infine segue anche il segno dell’Ariete che difende sempre e lotta per la sincerità.