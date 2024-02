Comprare casa: i 5 rischi che ti fanno perdere soldi ed immobile

Stai per comprare una casa? Fai attenzione ai rischi. Tutto quello che devi sapere per non perdere soldi e immobile.

Quando decidiamo di acquistare una casa, siamo solitamente molto cauti: gli immobili hanno un costo più o meno elevato a seconda della tipologia e della città in cui sono ubicati ma, qualsiasi casa decidiamo di comprare, i soldi da investire sono sempre molti quindi è bene che lo facciamo con estrema accortezza analizzando tutto; molto probabilmente dovremo accendere un mutuo presso una banca che restituiremo pagando rate per molto anni! È bene quindi valutare tutto per non avere nessun tipo di problema.

Gli immobili in vendita sono tanti e bisogna imparare a districarsi tra le varie offerte, le agenzie immobiliari hanno praticamente il controllo del mercato e l’opzione più ovvia è quella di rivolgersi a loro. L’intermediario si occuperà di tutte le pratiche e anche dei controlli da effettuare sull’immobile, anche se, per quanto l’agenzia sia di fiducia, è sempre meglio seguire bene di persona tutto l’iter. La mediazione ovviamente ha un costo che varia a seconda delle città e dell’agenzia ma in generale l’importo, vista l’entità dell’investimento non è poco.

Ecco i 5 rischi in cui potresti incappare comprando un immobile direttamente da un privato e non tramite l’agenzia immobiliare

Proprio perché la mediazione ha un costo non indifferente, si potrebbe decidere allora di rivolgersi ad un privato per evitare questi costi o perché magari conosciamo il venditore. Dobbiamo fare però molta attenzione per non incappare in gravi problemi. Sono necessarie, per effettuare l’acquisto in tranquillità, figure professionali che sappiano come gestirlo altrimenti potremmo perdere i soldi e anche l’immobile che tanto desideravamo.

Tirare sul prezzo: bisogna fare attenzione, a volte per inesperienza dopo aver già investito in tempo ed energia, cercando la casa, effettuando le visite e consultando dei tecnici, facciamo un’offerta troppo bassa ottenendo così che il venditore rifiuti; la possibilità di comprare quindi sfuma a favore di un acquirente più esperto. Ci sono delle regole precise anche su questo e abbassare troppo l’offerta non giova mai.