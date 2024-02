Altro che ritorno di fiamma! Ex vippona fa crollare le speranze dei fan, ecco la verità

Ritorno di fiamma? A quanto apre la vippona fa crollare ogni speranza e mette un limite al gossip che gira incessantemente.

Alfonso Signorini è stato il Cupido di tantissime coppie nate all’interno del Grande Fratello Vip. Alcune sono scoppiate quasi subito, altre hanno proseguito la storia d’amore e altre ancora invece sono al centro di continui tira e molla: ecco di chi stiamo parlando.

Protagonisti di un’estate turbolenta i due ex vipponi pare abbiano deciso di riprovarci, o almeno così dicono i rumors i insistenti delle ultime settimane. La loro storia d’amore, nata proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, ha fatto emozionare tantissimi fan che ancora sperano in un ritorno di fiamma. A quanto pare però la vippona ha deciso di chiarire tutto e mettere a tacere le voci con queste dichiarazioni: ecco cosa ha detto.

Ex gipponi ritornano insieme? Le parole di lei fanno scatenare i fan e chiariscono tutto

Stiamo parlando di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, protagonisti di una storia tanto bella quanto struggente. I due, che hanno avuto insieme una bambina, la piccola Celine Blu, si sono lasciati in modo poco pacifico dopo che la Codegoni ha scoperto dei tradimenti presunti dell’ex compagno. In pratica la fiamma del suo compagno le confessò il flirt avvenuto a Ibiza con tanto di foto e video, mentre lei era a casa con la bambina appena nata. Di lì un polverone mediatico e una serie di accuse.

Lei accusava lui di essere un traditore, ma anche una persona che non la faceva vivere, che in qualche modo le aveva fatto violenza psicologica e non si curava della bambina. Lui accusava lei di essere poco attenta alle sue esigenze e di non aver mai accettato il suo primo figlio, nato da una relazione precedente. Insomma un putiferio finito prima sui social e poi in diretta tv a Verissimo, ma a quanto pare le cose tra i due ex sono cambiate: ecco come.

Nell’ultimo periodo si è parlato molto di un presunto ritorno di fiamma tra i due. Gli ex volti di Uomini e Donne pare stiano cercando di ricostruire un rapporto. L’ex tronista ha confermato in una recente intervista a EG Magazine che va tutto bene con Alessandro. Ha specificato che sono entrambi i genitori di Celine e che quando passa la rabbia iniziale si pensa poi alla serenità della bambina.

“Ci siamo amati tantissimo e quando la rabbia passa torna la maturità e la voglia di stare insieme soprattutto per il bene di Celine”. In pratica i due starebbero insieme solo per il bene della piccola e quindi non ci sarebbe nessun ritorno di fiamma, almeno non per ora!