Notte di passione a Sanremo 2024? Tutta la verità sulla coppia che sta facendo sognare i fan

Scoppia la passione a Sanremo 2024? Ecco tutta la verità sulla coppia che sta facendo sognare i fan e che ha conquistato il Festival.

Oltre alle canzoni, ai vincitori, e alle polemiche, Sanremo 2024 lo ricorderemo anche per una coppia che ha scatenato il gossip. A quanto pare tra i due cantanti è scoppiata la passione proprio l’ultima notte, quella dopo la finalissima.

Giovani, belli e famosi, sono gli idoli di tantissimi fan che si stanno chiedendo in questo momento se siano vere tutte le voci che girano su di loro. Ebbene la coppia pare proprio che abbia vissuto una notte di passione durante la notte della finalissima. Lei ha quasi ammesso tutto rivelando che in realtà ci ha messo molto pepe in questa vicenda: ecco di chi stiamo parlando.

Scoppia la passione a Sanremo 2024? Ecco la coppia al centro del gossip

Pensieri e poi fatti, è così che la coppia del momento è passata dal seguirsi su Instagram ad essere al centro del gossip. Stiamo parlando di Emma Marrone, la cantante salentina che non si risparmia proprio in nulla, e Tedua, rapper italiano molto apprezzato soprattutto dai più giovani. Proprio lei, dall’anima rock e dalla sensualità lampante, ha confessato di aver avuto pensieri impuri sul giovane idolo e di averlo cercato su Instagram, ma non solo. I due infatti sono stati avvistati sabato notte, al termine della finale di Sanremo, avvinghiati durante una festa post Festival.

Secondo i ben informati la coppia avrebbe poi proseguito i festeggiamenti in hotel. La cantante pare infatti abbia preso una cotta per il rapper, che per due serate si è esibito sulla Costa Smeralda attirando l’attenzione della salentina. Durante un’intervista alla radio infatti quest’ultima aveva confessato senza problemi. “L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram è su Tedua perché l’ho incontrato a Sanremo e ho fatto pensieri impuri…”, anche se aveva aggiunto di aver notato che fosse molto più piccolo di lei. Sembra proprio però che questo non abbia fermato la Marrone e che i due abbiano passato insieme la notte di sabato in discoteca.

Come riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano, i due sarebbero poi andati insieme anche in hotel. Ovviamente il gossip sta già infiammando il web e in tanti commentano la notte di passione tra i due idoli sperando nell’inizio di una storia d’amore. C’è da dire però che un altro esperto di gossip, Alessandro Rosica, ha smentito questo gossip dichiarando che Tedua sia tornato quella notte in hotel con due ragazze, e tra loro non ci sarebbe stata la Marrone!