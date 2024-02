Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Amadeus che di recente ha preso una decisione importante per la sua carriera e la sua famiglia.

Reduce dalla 74esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus rivestirà nuovamente i panni di conduttore e direttore artistico della seguitissima kermesse canora?

La televisione è senz’ombra di dubbio uno dei mezzi di comunicazione più apprezzati e utilizzati. A partire dai telegiornali fino ad arrivare ai programmi di intrattenimento, tantissime sono le trasmissioni tra cui poter scegliere, in modo tale da soddisfare i propri gusti personali. Alcuni programmi nel corso degli anni sono finiti nel dimenticatoio, altri invece continuano a segnare la storia della televisione italiana.

Ne è un chiaro esempio il Festival di Sanremo che ogni anno attira l’attenzione di tantissimi telespettatori, curiosi di ascoltare le canzoni in gara. Proprio qualche giorno fa è terminata la 74esima edizione della kermesse canora che ha decretato la vittoria di Angelina Mango con il brano La Noia. Al secondo posto si è piazzato Geolier, mentre al terzo Annalisa. Al timone del Festival abbiamo visto Amadeus, che nel corso delle cinque serate è stato affiancato da Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello in qualità di co – conduttori.

Amadeus, l’addio inevitabile, “Devo farlo per la mia famiglia”

Tra i volti più apprezzati e seguiti del mondo dello spettacolo, Amadeus ha ricoperto per ben cinque anni di seguito il ruolo di direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Un compito che a quanto pare non rivestirà più nel corso della prossima edizione.

Alla base della sua decisione, la volontà di dedicare più tempo alla sua famiglia e ad altri progetti. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, infatti, lo stesso Amadeus ha dichiarato: “Avevo già deciso prima dell’estate che sarebbe stata l’ultima edizione. L’ho fatto perché quello che sognavo di fare l’ho realizzato. Bisogna sapersi fermare perché te lo chiede la tua mente, la tua energia, la tua testa, la tua famiglia. Vivo fra Roma e Milano, passo due giorni alla settimana con Giovanna e José, e quando faccio Sanremo li vedo ancora meno”.

Ha quindi proseguito: “Ho fatto questo per cinque anni, ho bisogno di stare con loro, di togliermi mille pensieri. Fare Sanremo è una cosa complicata e ho anche voglia di pensare a cose nuove. Devo vedere qualche format, fare le mie cose, pensare a nuove idee, come quando portai in Italia il format de L’eredità”.