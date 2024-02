Gemma Galgani, Giancarlo e una camomilla galeotta: svolta inattesa a Uomini e Donne

“Uomini e Donne”: la svolta nella conoscenza tra Gemma Galgani e Giancarlo. Ecco cosa è successo veramente durante la loro esterna.

Trasmesso su Canale 5 dal 1996, il programma televisivo “Uomini e Donne” è ideato e condotto da Maria De Filippi. Il format consiste in donne e uomini alla ricerca del vero amore che si frequentino durante il corso della trasmissione.

Diversi corteggiatori e corteggiatrici si propongono alla redazione per poter incontrare e conquistare il tronista o la tronista della stagione. Dal 2010, è stata introdotta l’idea del “Trono Over”, in cui i protagonisti sono partecipanti over quaranta.

Uno dei personaggi storici delle edizioni del “Trono Over” è sicuramente Gemma Galgani. Nel corso degli anni, ha corteggiato ed è stata corteggiata da molti cavalieri, ma è anche stata protagonista di tantissimi momenti esilaranti, imbarazzanti e tragicomici, grazie alla complicità con l’opinionista Tina Cipollari. A partire dall’ultima stagione, invece, un’altra figura importante del programma, Ida Platano, è stata proposta come tronista.

Gemma Galgani (classe 1950) è originaria della città di Torino. Fin da bambina è stata appassionata del mondo dello spettacolo, sognando di diventare una ballerina di danza classica. Nel corso della sua carriera professionale si è dedicata con successo a lavorare presso alcuni teatri sul territorio regionale. Gemma si è sposata all’età di 23 anni, ma il matrimonio dura pochissimo: solamente sei mesi. Nonostante, l’esperienza matrimoniale negativa, non ha mai smesso di credere nell’amore.

Gemma e la conoscenza con il cavaliere Giancarlo

Nel corso della puntata di mercoledì 14 febbraio, Gemma e Giancarlo si sono seduti al centro dello studio per raccontare come procede la loro frequentazione. Gli autori hanno mandato in onda la registrazione del loro appuntamento in esterna, durante il quale la coppia ha potuto passare del tempo fuori dallo studio televisivo, conoscendosi meglio. Giancarlo è una guardia giurata che lavora a Verona con la passione per la storia egizia. Dunque, Gemma ha colto l’occasione per invitarlo a Torino per visitare assieme il Museo Egizio.

La coppia racconta di aver passato del bel tempo insieme: dopo l’aperitivo sono andati a cena e sono tornati in albergo facendo una passeggiata. Inoltre, la dama ha voluto invitare Giancarlo a prendere una camomilla nella propria stanza, ma tra i due non è successo ancora nulla. Giancarlo comunica a Gemma e alla redazione che per il momento non accetterà i numeri di telefono di altre donne del parterre femminile. Tuttavia, l’opinionista Tina non è affatto convinta di questa coppia.

Giancarlo afferma che non è scattata nessuna scintilla nei confronti di Gemma poiché, secondo lui, si deve innamorare di una donna dal punto di vista mentale. Per questo motivo, è necessaria una conoscenza approfondita e sia Giancarlo e sia Gemma sono propensi a continuare. Invece, Tina rimane della sua opinione. Anzi, arriva netta la sua sentenza: questo è l’ennesimo flop per la dama di Torino.