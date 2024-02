L’Inter non si ferma più: l’hanno preso con la clausola

Inter scatenata, altro super colpo sul mercato: può arrivare grazie alla clausola rescissoria, tifosi in festa

Il progetto Inter sembra inarrestabile e continua a crescere settimana dopo settimana. La squadra nerazzurra, sempre più proiettata alla vittoria del campionato, alla conquista della tanto desiderata seconda stella, si appresta a tornare grande protagonista anche in Champions.

E intanto, in attesa di sviluppi sul fronte societario, Marotta e Ausilio continuano il loro lavoro di rafforzamento della rosa per il presente e per il futuro. Dopo aver chiuso per Zielinski e Taremi, la dirigenza nerazzurra ha individuato un nuovo grande rinforzo, un vero e proprio gioiello in arrivo a Milano grazie alla clausola rescissoria.

Nel mercato delle idee, delle grandi occasioni e delle straordinarie intuizioni, Marotta sta dimostrando ancora una volta di non avere rivali. Rapido e preciso nel colpire, continua a tenere sotto controllo qualunque situazione potenzialmente interessante in Europa e non solo.

A quanto pare le sue mire sarebbero arrivate fino all’Argentina, con un unico grande obiettivo: riuscire a portare a casa uno dei giocatori più talentuosi del calcio sudamericano.

Approfittando della situazione, non proprio invidiabile, di una delle grandi del calcio argentino, il Boca Juniors, l’Inter potrebbe cercare di accaparrarsi un super colpo a prezzo quasi di saldo, sfruttando una clausola rescissoria che fa gola a molti club europei, muovendosi con il consueto grande anticipo rispetto alla concorrenza.

Boca Juniors, in vendita il nuovo gioiello della squadra argentina: l’Inter è in agguato

Non è un segreto che Juan Román Riquelme, attuale presidente della squadra di Buenos Aires, stia rivoluzionando il progetto del club. Attentissimo a rinforzare la rosa attualmente guidata da Diego Martínez, il numero uno del club gialloblù starebbe cercando di far cassa con alcuni dei talenti più rivendibili nel calcio mondiale, per poter rinforzare la rosa con acquisti di qualità e di esperienza.

Se nelle scorse settimane ha ceduto al Brighton di De Zerbi il terzino Valentín Barco per circa 10 milioni, ben presto potrebbe lasciar partire anche un altro dei gioielli Xeneize, protetto fin qui da una clausola rescissoria non proprio economica per un ragazzo del 2003.

Il prescelto sembra essere il centrocampista Jabes Saralegui, un ragazzo che nonostante la giovane età è già riuscito a conquistare la fiducia prima di Jorge Almirón e successivamente anche del nuovo tecnico Martínez.

Nella mente della dirigenza, il talentuoso centrocampista ventenne dovrebbe diventare l’erede del 2002 Cristian Medina, altro talento seguito da mezzo mondo. Tuttavia, non è detto che alla fine a partire non sia proprio lui.

Saralegui è riuscito infatti ad attirare le attenzioni di tantissimi club anche in Europa, e secondo quanto riferito dal portale argentino elcrackdeportivo.com, anche l’Inter si sarebbe interessata e sarebbe pronta anche a versare la clausola rescissoria fissata a circa 15 milioni di dollari.

Un’indiscrezione che, se dovesse trovare conferma, sancirebbe una volta di più la volontà di Marotta e soci di migliorare la rosa dell’Inter ringiovanendola con talenti in grado di far bene nel presente ma soprattutto nel futuro.